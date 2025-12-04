A prefeitura de Araçatuba confirmou que a administração municipal vai adotar ponto facultativo nos dias 24, 26 e 31 de dezembro de 2025, além do dia 2 de janeiro de 2026. As datas funcionam como “pontes”, ampliando o período de descanso no Natal e no Ano-Novo.
O anúncio foi feito nesta quarta-feira (3) e deve aparecer oficialmente no Diário Oficial do Município nesta quinta-feira (4).
Com os pontos facultativos dos dias 24 e 26, os servidores acumularão cinco dias seguidos de folga, incluindo o feriado natalino (25), o sábado (27) e o domingo (28).
Para o Ano-Novo, o cenário se repete: com a folga de 31 de dezembro e o feriado do dia 1º de janeiro, somam-se mais cinco dias de descanso, considerando também o ponto facultativo de 2 de janeiro, o sábado (3) e o domingo (4).
Nos últimos meses, o tema ponto facultativo ganhou destaque nas redes sociais porque, ao contrário de outras cidades paulistas, Araçatuba não adotou folga na Semana da Consciência Negra, o que gerou debates e opiniões divididas nas redes sociais e no dia a dia da cidade.
