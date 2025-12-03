Funcionários da G.F. da Silva Comércio e Prestação de Serviços de Limpeza denunciaram à Folha da Região atrasos constantes no pagamento de salários e benefícios.

Segundo eles, a situação se agravou nos últimos meses e levou o grupo a formalizar, nesta quarta-feira (3), uma representação no Ministério Público do Trabalho (MPT) de Araçatuba.

A empresa, sediada em Jaboticabal, é responsável pelos serviços de limpeza e conservação dos prédios públicos da cidade, após vencer licitações em 2020 e 2024. Os trabalhadores relatam atrasos no salário, vale-alimentação e prêmio de assiduidade, afetando o sustento das famílias.

Notificações e desgaste crescente