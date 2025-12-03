Funcionários da G.F. da Silva Comércio e Prestação de Serviços de Limpeza denunciaram à Folha da Região atrasos constantes no pagamento de salários e benefícios.
Segundo eles, a situação se agravou nos últimos meses e levou o grupo a formalizar, nesta quarta-feira (3), uma representação no Ministério Público do Trabalho (MPT) de Araçatuba.
A empresa, sediada em Jaboticabal, é responsável pelos serviços de limpeza e conservação dos prédios públicos da cidade, após vencer licitações em 2020 e 2024. Os trabalhadores relatam atrasos no salário, vale-alimentação e prêmio de assiduidade, afetando o sustento das famílias.
Notificações e desgaste crescente
Em setembro, a Prefeitura de Araçatuba notificou a empresa, deu prazo de 24 horas para regularização e alertou sobre possíveis sanções previstas em contrato e na Lei 8.666/1993. Mesmo assim, segundo os funcionários, nada foi resolvido.
A vereadora Sol do Autismo (PL) acompanhou novamente o grupo nesta quarta-feira e reforçou apoio.
“Deve haver respeito. As contas dos funcionários não esperam. É direito do trabalhador receber em dia”, afirmou.
Encaminhamento ao MPT
Diante da continuidade dos atrasos, a vereadora orientou os funcionários a procurar o Ministério Público do Trabalho. A expectativa é que o órgão investigue a conduta da empresa e determine medidas para garantir os direitos trabalhistas.
“A Prefeitura está em dia com seus repasses. Não há possibilidade legal de pagar direto aos funcionários. A responsabilidade é integral da empresa”, destacou.
Empresa não respondeu
A reportagem procurou a administração da G.F. da Silva e a responsável pelo atendimento administrativo. Até o fechamento desta matéria, não houve retorno.
Com a denúncia agora em análise pelo MPT, os trabalhadores aguardam uma solução que regularize os pagamentos e devolva segurança à rotina de quem depende exclusivamente do salário para sustentar suas famílias.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.