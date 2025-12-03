Araçatuba celebrou seus 117 anos nesta terça-feira (2) com uma programação diversificada que mobilizou moradores desde cedo e culminou em um espetáculo musical de grande porte.

Ao longo do dia, esporte, ações socioambientais e atrações para toda a família marcaram a agenda festiva, encerrada com a apresentação da consagrada dupla sertaneja Guilherme & Santiago.

Manhã de esporte e sustentabilidade

Logo nas primeiras horas do dia, o Estádio Municipal Doutor Adhemar de Barros foi palco da disputa da Taça 2 de Dezembro, da Liga dos Boleiros. O time Nada Consta venceu Os Parças por 3 a 1, em um jogo que atraiu bom público e abriu as comemorações com clima esportivo.