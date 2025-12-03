Araçatuba celebrou seus 117 anos nesta terça-feira (2) com uma programação diversificada que mobilizou moradores desde cedo e culminou em um espetáculo musical de grande porte.
Ao longo do dia, esporte, ações socioambientais e atrações para toda a família marcaram a agenda festiva, encerrada com a apresentação da consagrada dupla sertaneja Guilherme & Santiago.
Manhã de esporte e sustentabilidade
Logo nas primeiras horas do dia, o Estádio Municipal Doutor Adhemar de Barros foi palco da disputa da Taça 2 de Dezembro, da Liga dos Boleiros. O time Nada Consta venceu Os Parças por 3 a 1, em um jogo que atraiu bom público e abriu as comemorações com clima esportivo.
Ainda pela manhã, 117 mudas de árvores nativas foram plantadas no canteiro da Rua Alice Santiago Zago, no Bairro Petit Trianon. A ação reuniu cerca de 40 voluntários, entre representantes de entidades, clubes de serviço, moradores, integrantes do Clube da Árvore e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Foram plantadas espécies como jacarandá-mimoso, cassola, ipês, tarumã e cajá-mirim.
Tarde dedicada às famílias
No período da tarde, o Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado recebeu o “Dia Feliz”, promovido pela Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação.
Atividades recreativas, jogos, dinâmicas e pocket shows com personagens infantis movimentaram o público. Pipoca, algodão-doce e brinquedos infláveis instalados pela Assistência Social e pelo Fundo Social de Solidariedade se tornaram os pontos mais disputados.
Noite de música e estrutura inclusiva
O encerramento das festividades ficou por conta do show de Guilherme & Santiago, que levou uma multidão ao recinto. A apresentação teve cerca de 1h40 de duração e reuniu sucessos consagrados da carreira da dupla, garantindo uma noite de celebração para todas as idades.
O evento contou com tradução em Libras e espaços de acessibilidade, compondo uma estrutura planejada e organizada pela Prefeitura para acolher todo o público com conforto e inclusão. Realizado com apoio do Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran), o show coroou um dia inteiro de atrações e reforçou o espírito festivo que marcou o aniversário da cidade.
