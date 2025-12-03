03 de dezembro de 2025
AÇÃO DA ROCAM

Suspeito tenta despistar PM, mas é preso com drogas em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Abordagem ocorreu na madrugada desta quarta-feira, no bairro onde grupo foi visto pela PM
Abordagem ocorreu na madrugada desta quarta-feira, no bairro onde grupo foi visto pela PM

Policiais da Rocam patrulhavam a região das ruas Clóvis Beviláqua e Paula e Souza, em Araçatuba, na madrugada desta quarta-feira (3), quando encontraram um grupo de cerca de seis pessoas reunidas na esquina. Ao notar a aproximação das equipes, um dos indivíduos se afastou rapidamente e tentou descartar algo atrás de uma árvore.

Durante a abordagem, os militares localizaram oito porções de cocaína, duas de maconha, oito embalagens de crack e R$ 130 em dinheiro. O suspeito assumiu a posse dos itens e recebeu voz de prisão.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o flagrante por tráfico de drogas foi registrado. O homem permaneceu detido e ficou à disposição da Justiça.

