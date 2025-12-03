O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER) passou a operar, desde a madrugada desta terça-feira (2), mais 21 radares distribuídos em rodovias estaduais consideradas estratégicas. A iniciativa amplia a fiscalização especialmente no Noroeste Paulista, onde se concentram rotas importantes que atendem Araçatuba, São José do Rio Preto e municípios vizinhos, além de também contemplar trechos da região de Presidente Prudente.
Segundo o DER, a definição dos pontos leva em conta análises técnicas baseadas no histórico de acidentes, velocidade excessiva, características de cada pista e até áreas de travessia de animais. A meta é reduzir riscos e aumentar a proteção aos motoristas, com sinalização adequada e limites de velocidade estabelecidos para cada segmento.
Com as novas ativações, a malha de rodovias não concedidas do estado passa a contar com 514 equipamentos ativos. Embora o foco da ampliação esteja na área noroeste, localidades de Presidente Prudente, como Pirapozinho, Tarabai e Rancharia, também receberam novos dispositivos de fiscalização.
A implantação faz parte do contrato previsto no Edital nº 145/2023, que estabelece a instalação total de 649 radares ao longo de mais de 12 mil quilômetros de vias estaduais.
A seguir, os trechos que passaram a operar com fiscalização eletrônica:
SP-425 — Pirapozinho, Tarabai e Rancharia
SP-322 — Severínia e Monte Azul Paulista
SP-304 — Americana e Santa Bárbara d’Oeste
SP-270 — Piraju
SP-225 — Santa Cruz do Rio Pardo
SP-351 — Santo Antônio da Alegria
SP-023 — Mairiporã
SP-031 — Ribeirão Pires e Suzano
SP-039 — Mogi das Cruzes
SP-056 — Santa Isabel e Igaratá
SP-102 — Mogi das Cruzes
SP-274 — Itapevi
SPA 052/031 — Ribeirão Pires
