O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER) passou a operar, desde a madrugada desta terça-feira (2), mais 21 radares distribuídos em rodovias estaduais consideradas estratégicas. A iniciativa amplia a fiscalização especialmente no Noroeste Paulista, onde se concentram rotas importantes que atendem Araçatuba, São José do Rio Preto e municípios vizinhos, além de também contemplar trechos da região de Presidente Prudente.

Segundo o DER, a definição dos pontos leva em conta análises técnicas baseadas no histórico de acidentes, velocidade excessiva, características de cada pista e até áreas de travessia de animais. A meta é reduzir riscos e aumentar a proteção aos motoristas, com sinalização adequada e limites de velocidade estabelecidos para cada segmento.

Com as novas ativações, a malha de rodovias não concedidas do estado passa a contar com 514 equipamentos ativos. Embora o foco da ampliação esteja na área noroeste, localidades de Presidente Prudente, como Pirapozinho, Tarabai e Rancharia, também receberam novos dispositivos de fiscalização.