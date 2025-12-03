03 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MAIS RADARES

Fiscalização: novos radares entram em operação no Noroeste

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
DER coloca 21 equipamentos em operação, com destaque para trechos de Araçatuba, Rio Preto e Presidente Prudente
DER coloca 21 equipamentos em operação, com destaque para trechos de Araçatuba, Rio Preto e Presidente Prudente

O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER) passou a operar, desde a madrugada desta terça-feira (2), mais 21 radares distribuídos em rodovias estaduais consideradas estratégicas. A iniciativa amplia a fiscalização especialmente no Noroeste Paulista, onde se concentram rotas importantes que atendem Araçatuba, São José do Rio Preto e municípios vizinhos, além de também contemplar trechos da região de Presidente Prudente.

Segundo o DER, a definição dos pontos leva em conta análises técnicas baseadas no histórico de acidentes, velocidade excessiva, características de cada pista e até áreas de travessia de animais. A meta é reduzir riscos e aumentar a proteção aos motoristas, com sinalização adequada e limites de velocidade estabelecidos para cada segmento.

Com as novas ativações, a malha de rodovias não concedidas do estado passa a contar com 514 equipamentos ativos. Embora o foco da ampliação esteja na área noroeste, localidades de Presidente Prudente, como Pirapozinho, Tarabai e Rancharia, também receberam novos dispositivos de fiscalização.

A implantação faz parte do contrato previsto no Edital nº 145/2023, que estabelece a instalação total de 649 radares ao longo de mais de 12 mil quilômetros de vias estaduais.

A seguir, os trechos que passaram a operar com fiscalização eletrônica:

SP-425 — Pirapozinho, Tarabai e Rancharia

SP-322 — Severínia e Monte Azul Paulista 

SP-304 — Americana e Santa Bárbara d’Oeste

SP-270 — Piraju

SP-225 — Santa Cruz do Rio Pardo

SP-351 — Santo Antônio da Alegria

SP-023 — Mairiporã

SP-031 — Ribeirão Pires e Suzano

SP-039 — Mogi das Cruzes

SP-056 — Santa Isabel e Igaratá

SP-102 — Mogi das Cruzes

SP-274 — Itapevi

SPA 052/031 — Ribeirão Pires

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários