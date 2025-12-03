Araçatuba estará novamente entre as cidades participantes dos 87º Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni, que neste ano terão como sede principal o município de Ribeirão Preto. Ao todo, 169 cidades paulistas devem competir, reunindo aproximadamente 7 mil atletas em 30 modalidades.
A delegação araçatubense será formada por cerca de 260 pessoas, incluindo 220 atletas e uma equipe composta por técnicos, fisioterapeutas, dirigentes e profissionais de apoio. A cidade participará de diversas modalidades masculinas, como biribol, ciclismo, futebol sub-20, futsal, handebol, tênis de campo sub-21, voleibol sub-21, atletismo, capoeira, damas sub-21, judô, natação, supino e xadrez.
No feminino, as equipes disputarão provas de atletismo, capoeira, damas sub-21, ginástica rítmica, natação, tênis de campo, xadrez, basquete, futsal sub-21, handebol e vôlei de praia.
As disputas ocorrerão entre os dias 12 e 21 de dezembro, majoritariamente em Ribeirão Preto, com algumas provas distribuídas por cidades da região, como Brodowski, Serrana e Sertãozinho. A programação detalhada dos locais deve ser divulgada nos próximos dias pela organização do evento.
