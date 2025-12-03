03 de dezembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
JOGOS EM DEZEMBRO

Araçatuba leva 260 integrantes aos 87º Jogos Abertos em Ribeirão

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Prefeitura de Araçatuba
Jogos Regionais de 2025
Jogos Regionais de 2025

Araçatuba estará novamente entre as cidades participantes dos 87º Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni, que neste ano terão como sede principal o município de Ribeirão Preto. Ao todo, 169 cidades paulistas devem competir, reunindo aproximadamente 7 mil atletas em 30 modalidades.

A delegação araçatubense será formada por cerca de 260 pessoas, incluindo 220 atletas e uma equipe composta por técnicos, fisioterapeutas, dirigentes e profissionais de apoio. A cidade participará de diversas modalidades masculinas, como biribol, ciclismo, futebol sub-20, futsal, handebol, tênis de campo sub-21, voleibol sub-21, atletismo, capoeira, damas sub-21, judô, natação, supino e xadrez.

No feminino, as equipes disputarão provas de atletismo, capoeira, damas sub-21, ginástica rítmica, natação, tênis de campo, xadrez, basquete, futsal sub-21, handebol e vôlei de praia.

As disputas ocorrerão entre os dias 12 e 21 de dezembro, majoritariamente em Ribeirão Preto, com algumas provas distribuídas por cidades da região, como Brodowski, Serrana e Sertãozinho. A programação detalhada dos locais deve ser divulgada nos próximos dias pela organização do evento.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários