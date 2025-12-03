03 de dezembro de 2025
VAGAS NA CIDADE

PAT de Birigui divulga novas oportunidades de emprego neste Natal

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Vagas abrangem setores como comércio, indústria, construção civil e tecnologia, com candidaturas via WhatsApp
O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Birigui anunciou nesta semana, a abertura de novas oportunidades de emprego em 10 funções, distribuídas entre as áreas administrativa, industrial, de atendimento, construção civil, tecnologia e vendas.

Os interessados podem se inscrever encaminhando mensagem para o WhatsApp (18) 3642-3778. O PAT reforça que todo o processo seletivo, assim como a contratação, é responsabilidade das próprias empresas.

O atendimento presencial funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, mediante agendamento pelo portal pat.agendasp.sp.gov.br.

Para participar, os candidatos devem enviar o currículo em PDF ou solicitar o formulário de cadastro pelo WhatsApp: (18) 3642-3778.

Vagas anunciadas

5 vagas — Operador de telemarketing:
Para maiores de 18 anos, com ensino médio completo e domínio de pacote Office. Experiência em vendas é diferencial. A empresa oferece salário fixo, comissão, convênios médico e odontológico, além de Sesc e Gympass.

1 vaga — Padeiro:
Necessário conhecimento em preparo de massas, doces e salgados.

1 vaga — Vendedor porta a porta (produtos de limpeza):
Exige CNH categoria B e experiência em vendas.

Atendente de lojas e mercados:
Número de vagas não informado. Preferência por candidatos com experiência e disponibilidade para horários do fim de ano.

Auxiliar de produção no setor calçadista:
Com ou sem experiência; vagas sem quantidade definida.

Vagas para a construção do Hospital Estadual:

  • Carpinteiro
  • Armador
  • Pedreiro
  • Encanador
  • Eletricista

