O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Birigui anunciou nesta semana, a abertura de novas oportunidades de emprego em 10 funções, distribuídas entre as áreas administrativa, industrial, de atendimento, construção civil, tecnologia e vendas.
Os interessados podem se inscrever encaminhando mensagem para o WhatsApp (18) 3642-3778. O PAT reforça que todo o processo seletivo, assim como a contratação, é responsabilidade das próprias empresas.
O atendimento presencial funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, mediante agendamento pelo portal pat.agendasp.sp.gov.br.
Para participar, os candidatos devem enviar o currículo em PDF ou solicitar o formulário de cadastro pelo WhatsApp: (18) 3642-3778.
Vagas anunciadas
5 vagas — Operador de telemarketing:
Para maiores de 18 anos, com ensino médio completo e domínio de pacote Office. Experiência em vendas é diferencial. A empresa oferece salário fixo, comissão, convênios médico e odontológico, além de Sesc e Gympass.
1 vaga — Padeiro:
Necessário conhecimento em preparo de massas, doces e salgados.
1 vaga — Vendedor porta a porta (produtos de limpeza):
Exige CNH categoria B e experiência em vendas.
Atendente de lojas e mercados:
Número de vagas não informado. Preferência por candidatos com experiência e disponibilidade para horários do fim de ano.
Auxiliar de produção no setor calçadista:
Com ou sem experiência; vagas sem quantidade definida.
Vagas para a construção do Hospital Estadual:
- Carpinteiro
- Armador
- Pedreiro
- Encanador
- Eletricista
