O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Birigui anunciou nesta semana, a abertura de novas oportunidades de emprego em 10 funções, distribuídas entre as áreas administrativa, industrial, de atendimento, construção civil, tecnologia e vendas.

Os interessados podem se inscrever encaminhando mensagem para o WhatsApp (18) 3642-3778. O PAT reforça que todo o processo seletivo, assim como a contratação, é responsabilidade das próprias empresas.

O atendimento presencial funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30, mediante agendamento pelo portal pat.agendasp.sp.gov.br.