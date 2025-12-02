Uma ocorrência de violência doméstica registrada na manhã desta terça-feira (2) mobilizou equipes da Polícia Militar no bairro Recanto Verde, em Birigui. Um homem foi detido após agredir sua companheira e, em seguida, atacar uma vizinha que tentou intervir para cessar as agressões.

Segundo informações apuradas no local, a primeira vítima relatou que vinha sendo agredida pelo companheiro há vários dias. Nesta manhã, ela foi atacada novamente, levando um tapa no rosto. A violência chamou a atenção de vizinhos, que correram para ajudar. Durante a intervenção, o agressor voltou-se contra uma moradora que tentava defender a vítima, desferindo tapas, socos e chutes, o que resultou em lesões corporais.

O homem apresentava escoriações na face e um corte no dedo polegar da mão direita, sendo encaminhado ao Pronto-socorro Municipal para atendimento médico. Em seguida, foi levado à Delegacia de Defesa da Mulher, onde o caso foi apresentado e registrado.