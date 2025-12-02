Araçatuba iniciou as comemorações pelos seus 117 anos com um gesto simbólico e sustentável: o plantio de 117 mudas de árvores nativas. A iniciativa ocorreu na manhã desta terça-feira (2), no canteiro da Rua Alice Santiago Zago, no bairro Petit Trianon, e reuniu cerca de 40 voluntários comprometidos com a preservação ambiental.

Participaram da ação representantes de entidades, clubes de serviço, moradores, integrantes do Clube da Árvore e servidores da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. O grupo promoveu o plantio de espécies nativas como jacarandá-mimoso, cassola, ipês, tarumã e cajá-mirim - variedades que contribuem para ampliar a biodiversidade urbana e melhorar a qualidade ambiental da região.

A atividade integra o calendário oficial de aniversário do município e reforça o propósito de presentear a população com ações voltadas ao bem-estar coletivo. As 117 mudas representam, de forma simbólica, cada ano da história de Araçatuba, celebrada neste 2 de dezembro com iniciativas que unem cuidado ambiental, participação comunitária e valorização da cidade.