Os setores público e privado da região administrativa de Araçatuba têm encontro marcado na próxima sexta-feira (5), às 9h, no Economicidades. O evento, que será realizado na Cervejaria Avenida, reunirá prefeitos, lideranças políticas e representantes empresariais para discutir a regionalização da infraestrutura social e o avanço de práticas modernas de gestão.
Idealizado pelo Instituto Movimento Cidades Inteligentes (Imci), o Economicidades propõe fortalecer a capacidade dos 43 municípios da região em planejar, executar e avaliar políticas públicas com base em dados qualificados e estratégias integradas. Entre os temas em destaque estão a transformação digital na administração pública, o impacto da quarta revolução industrial e a importância da análise de dados para o alcance de metas de desempenho.
O presidente do Imci, Luigi Longo, afirma que a iniciativa busca impulsionar a modernização da governança municipal e regional. Segundo ele, a análise de dados e a regionalização são pilares para ampliar a eficiência da gestão e aprimorar a oferta de serviços à população. Longo destaca ainda que o encontro será estratégico por promover a troca de experiências entre prefeitos e lideranças empresariais, permitindo a construção de soluções conjuntas para desafios comuns.
Para o prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta, informação precisa é a base de uma administração pública eficiente. Ele avalia que o Economicidades representa um passo decisivo para o uso inteligente de dados e para fortalecer o diálogo entre governo e sociedade. “Com essa união, conseguimos decisões mais assertivas, que se refletem em cidades mais eficientes e acolhedoras”, afirma.
Inscrição
Gestores públicos e lideranças empresariais interessados devem se inscrever pelo site: economicidades.com.br.
Serviço
- Economicidades
- Data: 05/12 (sexta-feira)
- Horário: 9h às 13h
- Local: Cervejaria Avenida
- Endereço: Avenida Brasília, 963, Vila São Paulo
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.