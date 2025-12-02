Os setores público e privado da região administrativa de Araçatuba têm encontro marcado na próxima sexta-feira (5), às 9h, no Economicidades. O evento, que será realizado na Cervejaria Avenida, reunirá prefeitos, lideranças políticas e representantes empresariais para discutir a regionalização da infraestrutura social e o avanço de práticas modernas de gestão.

Idealizado pelo Instituto Movimento Cidades Inteligentes (Imci), o Economicidades propõe fortalecer a capacidade dos 43 municípios da região em planejar, executar e avaliar políticas públicas com base em dados qualificados e estratégias integradas. Entre os temas em destaque estão a transformação digital na administração pública, o impacto da quarta revolução industrial e a importância da análise de dados para o alcance de metas de desempenho.

O presidente do Imci, Luigi Longo, afirma que a iniciativa busca impulsionar a modernização da governança municipal e regional. Segundo ele, a análise de dados e a regionalização são pilares para ampliar a eficiência da gestão e aprimorar a oferta de serviços à população. Longo destaca ainda que o encontro será estratégico por promover a troca de experiências entre prefeitos e lideranças empresariais, permitindo a construção de soluções conjuntas para desafios comuns.