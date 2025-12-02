Quatro presídios da região registraram, no fim de semana, ocorrências envolvendo visitantes que tentavam entrar com entorpecentes escondidos no corpo. As ações foram identificadas por meio do escâner corporal, equipamento utilizado pelos Policiais Penais durante o procedimento de revista.
Na Penitenciária de Andradina, a irmã de um detento foi flagrada no domingo (30) ao apresentar imagem irregular na região pélvica. Questionada, ela admitiu ter introduzido droga nas partes íntimas e entregou um invólucro com substância semelhante à maconha. A mulher foi encaminhada ao plantão policial, onde o caso foi registrado.
Na Penitenciária de Valparaíso, outra visitante também foi surpreendida ao tentar entrar com material ilícito. Após a identificação de imagem suspeita no escâner corporal, ela entregou espontaneamente o invólucro com droga. A Polícia Militar a conduziu ao Plantão Policial, enquanto o presídio instaurou procedimento interno para apurar o ocorrido.
A Penitenciária II de Mirandópolis registrou dois flagrantes em dias consecutivos. No sábado, o irmão de um detento entregou três invólucros de substância esverdeada, possivelmente maconha, com peso total de 22 gramas. No domingo (30), a mãe de outro preso foi surpreendida durante a revista e entregou um pacote com cerca de 7 gramas do mesmo entorpecente. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia para as providências legais.
No Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia, a mulher de um preso foi impedida de entrar após o escâner corporal apontar anomalia na área pélvica. Ela confirmou que levava droga escondida e entregou o invólucro, que continha 38 gramas de substância com características de maconha. A PM foi acionada para condução da visitante à Delegacia.
As ocorrências foram registradas pelas autoridades responsáveis, e os estabelecimentos instauraram procedimentos internos para investigação.
