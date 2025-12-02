Quatro presídios da região registraram, no fim de semana, ocorrências envolvendo visitantes que tentavam entrar com entorpecentes escondidos no corpo. As ações foram identificadas por meio do escâner corporal, equipamento utilizado pelos Policiais Penais durante o procedimento de revista.

Na Penitenciária de Andradina, a irmã de um detento foi flagrada no domingo (30) ao apresentar imagem irregular na região pélvica. Questionada, ela admitiu ter introduzido droga nas partes íntimas e entregou um invólucro com substância semelhante à maconha. A mulher foi encaminhada ao plantão policial, onde o caso foi registrado.

Na Penitenciária de Valparaíso, outra visitante também foi surpreendida ao tentar entrar com material ilícito. Após a identificação de imagem suspeita no escâner corporal, ela entregou espontaneamente o invólucro com droga. A Polícia Militar a conduziu ao Plantão Policial, enquanto o presídio instaurou procedimento interno para apurar o ocorrido.