A Câmara de Araçatuba realiza, nesta quinta-feira (4), a primeira sessão extraordinária do ano, com uma pauta robusta e determinante para as finanças públicas. Quatro projetos enviados pelo Executivo serão discutidos e votados pelos vereadores, em sessão transmitida ao vivo pela TV Câmara e pelas redes sociais a partir das 19h.

O pacote inclui autorizações para movimentações milionárias no orçamento municipal, benefícios fiscais a contribuintes e a criação de um novo programa de renegociação de dívidas.

O Projeto de Lei 207/2025 autoriza a transferência de R$ 2 milhões da Agência Reguladora Daea para a Prefeitura, com o objetivo de cobrir despesas orçamentárias e encerrar obrigações financeiras entre as partes.