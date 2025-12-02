"Okê-okê, Oxossi / Faz nossa gente sambar/ Okê-okê, Natal/ Portela é canto no ar”. Os amantes do samba, certamente, devem conhecer bem esses versos. Pertencem ao refrão do samba-enredo “Contos de Areia”, que levou a Portela ao título do histórico carnaval de 1984, o primeiro realizado no sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Mas esse clássico do universo das escolas de samba tem uma curiosidade. Um de seus autores, o Dedé da Portela, era filho de Araçatuba. O sambista nasceu em 28 de maio de 1939, batizado com o nome de Edson Fagundes. A cidade, à época de seu nascimento, ainda era uma “menina” com apenas 31 anos de existência e vastas áreas rurais.

As dificuldades financeiras e a busca por melhores condições de vida levaram a família a procurar um novo rumo. Assim, quando Edson tinha apenas 6 anos de idade, foi morar em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, conforme consta na sinopse do enredo da escola de samba Leão de Nova Iguaçu, que o homenageou no carnaval de 2020.