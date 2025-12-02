As comemorações pelos 117 anos de Araçatuba ganharam um reforço de solidariedade neste início de dezembro. Quatorze entidades assistenciais do município irão assumir a Praça de Alimentação nos dias 2 e 6, durante o Dia Feliz e o FÉstival, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado.
A participação do terceiro setor integra a programação oficial e transforma a festa em oportunidade de fortalecimento das iniciativas sociais. Nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, a praça funcionará das 16h às 23h, acompanhando o Projeto Dia Feliz e o show de Guilherme & Santiago. Já no dia 6, durante o FÉstival, o atendimento seguirá das 16h à meia-noite.
Toda a arrecadação será revertida integralmente para as instituições participantes, garantindo apoio direto às atividades que cada uma desenvolve na cidade. A iniciativa tem articulação do Fundo Social de Solidariedade, que reforça a parceria entre o poder público e organizações que atuam no cuidado à população.
A presidente do Fundo Social, Lenice Freitas, destaca que a ação simboliza o espírito colaborativo que marca o trabalho das entidades. “Trata-se de uma união de esforços que oferece lazer ao público e, ao mesmo tempo, fortalece quem dedica sua rotina a cuidar da comunidade”, afirma.
O cardápio preparado pelas instituições reunirá desde pratos tradicionais de festas populares até receitas típicas do campo, compondo uma ampla variedade gastronômica para o público.
Entidades e pratos oferecidos
1 – Acrepom – pastel e batata frita
2 – AACC – espetinhos
3 – Associação dos Idosos Ilta Arcanjo Ferlete – milho e pamonha
4 – Asilo São Vicente – cachorro-quente
5 – Abac – espetinhos e churrasco
6 – Lar da Velhice – cachorro-quente
7 – Aerd – espetinhos
8 – Divina Providência – doces
9 – Centro de Tradições Culturais de Araçatuba – queima do alho
10 – CAF (Centro de Apoio à Família) – batata e pastel
11 – LPP (Livres pela Palavra) – cachorro-quente
12 – Avidda – pastel e pão com linguiça
13 – Igreja Pentecostal Vencendo pela Palavra de Deus – caldo de cana, pastel e água de coco
14 – Igreja Católica São Francisco e Santa Clara – sorvete
