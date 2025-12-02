As comemorações pelos 117 anos de Araçatuba ganharam um reforço de solidariedade neste início de dezembro. Quatorze entidades assistenciais do município irão assumir a Praça de Alimentação nos dias 2 e 6, durante o Dia Feliz e o FÉstival, no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado.

A participação do terceiro setor integra a programação oficial e transforma a festa em oportunidade de fortalecimento das iniciativas sociais. Nesta segunda-feira, dia 2 de dezembro, a praça funcionará das 16h às 23h, acompanhando o Projeto Dia Feliz e o show de Guilherme & Santiago. Já no dia 6, durante o FÉstival, o atendimento seguirá das 16h à meia-noite.

Toda a arrecadação será revertida integralmente para as instituições participantes, garantindo apoio direto às atividades que cada uma desenvolve na cidade. A iniciativa tem articulação do Fundo Social de Solidariedade, que reforça a parceria entre o poder público e organizações que atuam no cuidado à população.