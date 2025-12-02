Dois adolescentes foram detidos na tarde dessa segunda-feira (1º) durante uma ação de combate ao tráfico de drogas no Centro de Buritama. A ocorrência ocorreu na avenida Frei Marcelo Manília, após denúncia recebida pelo Copom indicando que jovens estariam distribuindo entorpecentes nas proximidades da Praça Central.

As equipes localizaram os dois suspeitos e realizaram abordagem. Durante a revista, foram apreendidos 207 gramas de maconha divididos em porções e frações de tijolo, quatro eppendorfs de cocaína, uma pedra da mesma droga, R$ 160 em dinheiro, duas balanças digitais, dois rádios comunicadores, além de um celular Redmi 4 e um iPhone 15.

Ainda conforme o registro policial, os adolescentes admitiram envolvimento na venda dos entorpecentes. As equipes, então, se dirigiram às casas dos responsáveis para notificá-los e, em seguida, levaram os jovens ao Plantão Policial, onde o ato infracional análogo ao tráfico foi confirmado pela autoridade de plantão. Após os trâmites legais, ambos foram entregues às mães.