O motorista C.R.G., 56 anos, identificado pela polícia como o responsável por atropelar uma idosa no Residencial Jandaia, em Birigui, na noite de domingo (30), foi liberado por decisão judicial mediante fiança, conforme alvará expedido pela Vara Regional das Garantias da 2ª Região Administrativa Judiciária, em Araçatuba.
O documento foi emitido às 16h24 desta segunda-feira (1º). Ele pagou o valor de R$ 3.036,00, correspondente a dois salários mínimos.
Como ocorreu o atropelamento
O acidente foi registrado por volta das 19h40, na Rua João Fiorotto. De acordo com a filha da vítima, as duas caminhavam próximas à calçada quando foram atingidas pelo GM Monza SL conduzido por C.R.G.
Após o impacto, o motorista se afastou do local sem permanecer para prestar socorro, deslocando-se até sua residência, situada a cerca de 150 metros do ponto do atropelamento. A Polícia Militar o localizou pouco depois.
Os agentes relataram que ele apresentava sinais evidentes de embriaguez, como andar cambaleante e fala arrastada. C.R.G. recusou-se a realizar o teste do etilômetro. No pronto-socorro, a vítima foi atendida em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano e fratura facial.
Na delegacia, ele declarou que teria tentado auxiliar a vítima, mas deixou o local porque se sentiu intimidado por populares que se reuniram após o atropelamento. O delegado determinou exame clínico, que confirmou a embriaguez.
C.R.G. foi autuado por lesão corporal na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e omissão de socorro.
Decisão da Justiça
A Justiça definiu que o investigado poderá responder em liberdade mediante fiança equivalente a dois salários mínimos, valor estabelecido conforme sua condição econômica. O alvará determina ainda medidas cautelares previstas na legislação, incluindo:
- Comparecimento obrigatório em juízo;
- Manutenção do endereço atualizado;
- Comunicação prévia em caso de ausência prolongada da residência;
- Suspensão do direito de dirigir.
A decisão foi assinada pela magistrada Silvia Camila Calil Mendonça.
Defesa
O motorista é representado pelo advogado Élber Carvalho, que acompanha o caso e as medidas impostas pela Justiça. A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do atropelamento e colhendo novos detalhes sobre o estado de saúde da vítima.
