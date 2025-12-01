O motorista C.R.G., 56 anos, identificado pela polícia como o responsável por atropelar uma idosa no Residencial Jandaia, em Birigui, na noite de domingo (30), foi liberado por decisão judicial mediante fiança, conforme alvará expedido pela Vara Regional das Garantias da 2ª Região Administrativa Judiciária, em Araçatuba.

O documento foi emitido às 16h24 desta segunda-feira (1º). Ele pagou o valor de R$ 3.036,00, correspondente a dois salários mínimos.

Como ocorreu o atropelamento

O acidente foi registrado por volta das 19h40, na Rua João Fiorotto. De acordo com a filha da vítima, as duas caminhavam próximas à calçada quando foram atingidas pelo GM Monza SL conduzido por C.R.G.