O aniversário de 117 anos de Araçatuba será comemorado nesta terça-feira (2) com uma agenda diversificada de atividades promovidas ou apoiadas pela Prefeitura, criando um dia de integração entre famílias, esporte, meio ambiente e cultura.
As celebrações começam cedo. Às 8h30, o Estádio Dr. Adhemar de Barros recebe a final da Taça 2 de Dezembro, que definirá o campeão da Liga dos Boleiros.
Logo depois, às 9h, o bairro Petit Trianon se torna palco de uma ação simbólica: o Clube da Árvore, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, realiza o plantio de 117 mudas nativas nos canteiros da Rua Alice Santiago Zago — uma por cada ano da história de Araçatuba.
Atividades no Recinto de Exposições
À tarde, o Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado concentra as principais atrações. A partir das 16h, a Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação promove o Dia Feliz, com programação especialmente dedicada às crianças. O evento inclui atividades recreativas, jogos, dinâmicas e apresentação do cantor Brunno Carvalho, viabilizada por emenda impositiva do ex-vereador Antônio Edwaldo Dunga Costa.
O público infantil ainda contará com distribuição de pipoca e algodão-doce, pocket shows com personagens populares — como heróis, princesas, Transformers, Patrulha Canina e Vingadores — além de um parque com brinquedos infláveis oferecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Fundo Social de Solidariedade.
Encerrando o dia festivo, às 20h, o palco principal recebe o show da dupla Guilherme & Santiago, com apoio do Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran).
Programação
Estádio Adhemar de Barros:
8h30 – Final da Taça 2 de Dezembro (Liga dos Boleiros) – Rua Coelho Neto
Bairro Petit Trianon:
9h – Plantio de 117 mudas – Rua Alice Santiago Zago
Recinto Clibas de Almeida Prado (Rua Dr. Alcides Fagundes Chagas, 600)
16h – Brunno Carvalho (palco bosque)
16h30 – Recreação (bosque)
17h30 – Show Animania (palco bosque)
19h – BMBZ (plataforma bosque)
19h30 – Banda Marcial Fundação Mirim (cortejo)
20h – Show Guilherme & Santiago (palco principal)
Aqui é da gente
Com o tema “Araçatuba 117 anos – Aqui é da gente”, a programação — iniciada em 12 de novembro — reforça o orgulho de pertencer à cidade, celebrando sua identidade, suas tradições e a diversidade cultural que compõe a história araçatubense.
