01 de dezembro de 2025
PARABÉNS PRA VOCÊ!

Guilherme & Santiago fazem show gratuito às 20h; veja mais

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Guilherme & Santiago encerram o aniversário de Araçatuba com show gratuito; apresentação começa às 20h no Recinto Clibas de Almeida Prado
Guilherme & Santiago encerram o aniversário de Araçatuba com show gratuito; apresentação começa às 20h no Recinto Clibas de Almeida Prado

O aniversário de 117 anos de Araçatuba será comemorado nesta terça-feira (2) com uma agenda diversificada de atividades promovidas ou apoiadas pela Prefeitura, criando um dia de integração entre famílias, esporte, meio ambiente e cultura.

As celebrações começam cedo. Às 8h30, o Estádio Dr. Adhemar de Barros recebe a final da Taça 2 de Dezembro, que definirá o campeão da Liga dos Boleiros.

Logo depois, às 9h, o bairro Petit Trianon se torna palco de uma ação simbólica: o Clube da Árvore, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, realiza o plantio de 117 mudas nativas nos canteiros da Rua Alice Santiago Zago — uma por cada ano da história de Araçatuba.

Atividades no Recinto de Exposições

À tarde, o Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado concentra as principais atrações. A partir das 16h, a Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação promove o Dia Feliz, com programação especialmente dedicada às crianças. O evento inclui atividades recreativas, jogos, dinâmicas e apresentação do cantor Brunno Carvalho, viabilizada por emenda impositiva do ex-vereador Antônio Edwaldo Dunga Costa.

O público infantil ainda contará com distribuição de pipoca e algodão-doce, pocket shows com personagens populares — como heróis, princesas, Transformers, Patrulha Canina e Vingadores — além de um parque com brinquedos infláveis oferecido pela Secretaria Municipal de Assistência Social e pelo Fundo Social de Solidariedade.

Encerrando o dia festivo, às 20h, o palco principal recebe o show da dupla Guilherme & Santiago, com apoio do Sindicato Rural da Alta Noroeste (Siran).

Programação

Estádio Adhemar de Barros:
8h30 – Final da Taça 2 de Dezembro (Liga dos Boleiros) – Rua Coelho Neto

Bairro Petit Trianon:
9h – Plantio de 117 mudas – Rua Alice Santiago Zago

Recinto Clibas de Almeida Prado (Rua Dr. Alcides Fagundes Chagas, 600)
16h – Brunno Carvalho (palco bosque)
16h30 – Recreação (bosque)
17h30 – Show Animania (palco bosque)
19h – BMBZ (plataforma bosque)
19h30 – Banda Marcial Fundação Mirim (cortejo)
20h – Show Guilherme & Santiago (palco principal)

Aqui é da gente

Com o tema “Araçatuba 117 anos – Aqui é da gente”, a programação — iniciada em 12 de novembro — reforça o orgulho de pertencer à cidade, celebrando sua identidade, suas tradições e a diversidade cultural que compõe a história araçatubense.

