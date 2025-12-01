O aniversário de 117 anos de Araçatuba será comemorado nesta terça-feira (2) com uma agenda diversificada de atividades promovidas ou apoiadas pela Prefeitura, criando um dia de integração entre famílias, esporte, meio ambiente e cultura.

As celebrações começam cedo. Às 8h30, o Estádio Dr. Adhemar de Barros recebe a final da Taça 2 de Dezembro, que definirá o campeão da Liga dos Boleiros.

Logo depois, às 9h, o bairro Petit Trianon se torna palco de uma ação simbólica: o Clube da Árvore, com apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, realiza o plantio de 117 mudas nativas nos canteiros da Rua Alice Santiago Zago — uma por cada ano da história de Araçatuba.

Atividades no Recinto de Exposições