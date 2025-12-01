Os moradores de Araçatuba terão transporte coletivo gratuito nesta terça-feira (2) para participar do “Dia Feliz”, evento comemorativo pelos 117 anos do município. A celebração acontece no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, das 16h às 19h, com entrada totalmente gratuita.

A gratuidade no transporte valerá nas linhas regulares operadas pela TUA (Transportes Urbanos Araçatuba), conforme previsto em contrato, que garante o uso gratuito dos ônibus aos domingos e feriados — condição que também se aplica à data da festa.

Como chegar – Linha 111

Os usuários poderão embarcar normalmente em suas linhas de bairro com destino ao Terminal Urbano. De lá, deverão acessar a Linha 111 (Nossa Senhora Aparecida), que atende diretamente o recinto.