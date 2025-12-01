Os moradores de Araçatuba terão transporte coletivo gratuito nesta terça-feira (2) para participar do “Dia Feliz”, evento comemorativo pelos 117 anos do município. A celebração acontece no Recinto de Exposições Clibas de Almeida Prado, das 16h às 19h, com entrada totalmente gratuita.
A gratuidade no transporte valerá nas linhas regulares operadas pela TUA (Transportes Urbanos Araçatuba), conforme previsto em contrato, que garante o uso gratuito dos ônibus aos domingos e feriados — condição que também se aplica à data da festa.
Como chegar – Linha 111
Os usuários poderão embarcar normalmente em suas linhas de bairro com destino ao Terminal Urbano. De lá, deverão acessar a Linha 111 (Nossa Senhora Aparecida), que atende diretamente o recinto.
Durante o horário da programação, a Linha 111 chega ao terminal às 15h20 e 16h20, mantendo frequência de uma hora, sempre no minuto 20, com saída cinco minutos depois.
Retorno garantido após o evento
Para facilitar o retorno das famílias, especialmente das crianças, a TUA disponibilizará um ônibus especial ao fim das atividades. A saída será às 20h30, a partir da bilheteria do recinto (Portão 3), seguindo por bairros como Beatriz, Porto Real, Atlântico, Alvorada, Água Branca e Águas Claras.
O que esperar do “Dia Feliz”
A programação foi planejada para toda a família, com atividades recreativas, dinâmicas, jogos e um show especial do cantor Bruno Carvalho. Haverá ainda distribuição de pipoca e algodão-doce, além de pocket shows com personagens infantis — entre eles heróis, princesas, Transformers, Patrulha Canina e Vingadores.
Brinquedos infláveis e diversão garantida
O recinto também receberá um parque de brinquedos infláveis, montado com apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Secretaria Municipal de Assistência Social, ampliando as opções de lazer para as crianças durante o evento.
