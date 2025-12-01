Com a chegada das festas de fim de ano, especialistas reforçam a importância de cuidados básicos na instalação de enfeites e iluminação decorativa. O uso incorreto de materiais pode causar acidentes, sobrecarga elétrica e até incêndios.

A recomendação é utilizar somente produtos certificados pelo Inmetro e seguir as instruções do fabricante. Lâmpadas LED seguem como opção mais segura e econômica. Antes de iniciar a decoração, vale revisar a fiação da casa com um profissional qualificado e conferir o estado de itens usados em anos anteriores — cabos danificados, adaptadores improvisados e tomadas sobrecarregadas são riscos comuns.

As árvores de Natal devem ser resistentes ao fogo, e toda instalação precisa ser feita com os equipamentos desligados. Em áreas externas, o cuidado deve ser maior, já que chuva e vento podem comprometer a fixação dos enfeites. A decoração não deve ficar próxima da rede elétrica, e o acesso de crianças a itens energizados deve ser evitado.