01 de dezembro de 2025
SEGURANÇA

Cuidados com luzes de Natal evitam acidentes nas festas; veja

Por Guilherme Renan | da Redação
Divulgação
Instalações elétricas exigem atenção redobrada nas festas; especialistas recomendam revisar fiação e usar apenas itens certificados
Com a chegada das festas de fim de ano, especialistas reforçam a importância de cuidados básicos na instalação de enfeites e iluminação decorativa. O uso incorreto de materiais pode causar acidentes, sobrecarga elétrica e até incêndios.

A recomendação é utilizar somente produtos certificados pelo Inmetro e seguir as instruções do fabricante. Lâmpadas LED seguem como opção mais segura e econômica. Antes de iniciar a decoração, vale revisar a fiação da casa com um profissional qualificado e conferir o estado de itens usados em anos anteriores — cabos danificados, adaptadores improvisados e tomadas sobrecarregadas são riscos comuns.

As árvores de Natal devem ser resistentes ao fogo, e toda instalação precisa ser feita com os equipamentos desligados. Em áreas externas, o cuidado deve ser maior, já que chuva e vento podem comprometer a fixação dos enfeites. A decoração não deve ficar próxima da rede elétrica, e o acesso de crianças a itens energizados deve ser evitado.

Para reduzir riscos e economizar energia, desligue as luzes ao sair de casa ou antes de dormir. Ligações clandestinas representam perigo real e são proibidas. Na dúvida, consulte um eletricista. 

A orientação segue recomendações técnicas da CPFL Paulista.

