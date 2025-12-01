Uma mulher foi agredida com socos e chutes pelo companheiro na madrugada de domingo (30), no bairro São Conrado, em Birigui. A ocorrência, registrada por volta das 2h20 na rua Jocelim Augusto da Costa, terminou com a prisão do agressor após ele enfrentar a equipe policial e resistir à abordagem.
A viatura do Comando de Grupo Patrulha, sob responsabilidade do 1º sargento Bernardes, chegou primeiro ao local e encontrou a vítima com lesões visíveis no rosto. O suspeito estava ao lado dela e apresentava um volume na região da cintura, o que acionou o protocolo de segurança.
Ao receber ordem para colocar as mãos sobre a cabeça, o homem recusou-se repetidamente, dizendo apenas que era “trabalhador”. Diante da resistência, os policiais precisaram aplicar técnicas de imobilização para contê-lo. Durante o procedimento, o agressor tentou se desvencilhar, debatendo braços e pernas, prolongando a ação da equipe.
Após ser contido, a polícia constatou que o volume na cintura eram dois celulares: um pertencente ao suspeito e outro da vítima, tomado por ele logo após as agressões. O agressor não apresentava ferimentos aparentes, apenas relatou ter quebrado um dente durante sua própria resistência.
A vítima e o agressor foram levados ao Pronto-socorro Municipal para avaliação e, em seguida, conduzidos ao Plantão Policial. O delegado de plantão registrou boletim de ocorrência por violência doméstica, e o homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.