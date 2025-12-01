Uma mulher foi agredida com socos e chutes pelo companheiro na madrugada de domingo (30), no bairro São Conrado, em Birigui. A ocorrência, registrada por volta das 2h20 na rua Jocelim Augusto da Costa, terminou com a prisão do agressor após ele enfrentar a equipe policial e resistir à abordagem.

A viatura do Comando de Grupo Patrulha, sob responsabilidade do 1º sargento Bernardes, chegou primeiro ao local e encontrou a vítima com lesões visíveis no rosto. O suspeito estava ao lado dela e apresentava um volume na região da cintura, o que acionou o protocolo de segurança.

Ao receber ordem para colocar as mãos sobre a cabeça, o homem recusou-se repetidamente, dizendo apenas que era “trabalhador”. Diante da resistência, os policiais precisaram aplicar técnicas de imobilização para contê-lo. Durante o procedimento, o agressor tentou se desvencilhar, debatendo braços e pernas, prolongando a ação da equipe.