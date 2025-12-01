Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada na noite de domingo (30), no Residencial Jandaia, em Birigui. O caso ocorreu por volta das 19h40, na rua João Fiorotto, e resultou na prisão do motorista do veículo, que apresentava sinais de embriaguez e recusou o teste do etilômetro.
A ocorrência foi inicialmente irradiada como acidente de trânsito com vítima, mas, ao chegarem ao local, os policiais constataram que se tratava de atropelamento. Quando a equipe chegou, a vítima já havia sido levada ao Pronto-socorro Municipal, enquanto o condutor havia deixado a cena.
Segundo relato da filha da vítima, elas caminhavam próximas à calçada quando o GM Monza SL atingiu a mulher. O motorista desceu do carro, discutiu brevemente com as envolvidas e seguiu para sua residência, situada a cerca de 150 metros do ponto do atropelamento.
Localizado pelos policiais, o homem apresentava andar cambaleante e comportamento compatível com embriaguez. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro ELAC BAF 300. Após contato com a autoridade policial, perícia foi determinada para o local.
No pronto-socorro, a vítima estava em estado grave, com suspeita de traumatismo craniano e fratura facial, conforme informações da médica plantonista. Ela aguardava avaliação mais detalhada após exames de tomografia.
O caso foi apresentado no Plantão Policial de Birigui. O delegado Ícaro Oliveira Borges solicitou exame clínico do condutor, que confirmou embriaguez. O homem foi autuado por lesão corporal na condução de veículo automotor, conforme o artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro, além de receber medida administrativa pela recusa ao bafômetro. Ele permaneceu preso e sob custódia da Polícia Judiciária.
