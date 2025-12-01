Uma mulher ficou gravemente ferida após ser atropelada na noite de domingo (30), no Residencial Jandaia, em Birigui. O caso ocorreu por volta das 19h40, na rua João Fiorotto, e resultou na prisão do motorista do veículo, que apresentava sinais de embriaguez e recusou o teste do etilômetro.

A ocorrência foi inicialmente irradiada como acidente de trânsito com vítima, mas, ao chegarem ao local, os policiais constataram que se tratava de atropelamento. Quando a equipe chegou, a vítima já havia sido levada ao Pronto-socorro Municipal, enquanto o condutor havia deixado a cena.

Segundo relato da filha da vítima, elas caminhavam próximas à calçada quando o GM Monza SL atingiu a mulher. O motorista desceu do carro, discutiu brevemente com as envolvidas e seguiu para sua residência, situada a cerca de 150 metros do ponto do atropelamento.

Localizado pelos policiais, o homem apresentava andar cambaleante e comportamento compatível com embriaguez. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro ELAC BAF 300. Após contato com a autoridade policial, perícia foi determinada para o local.