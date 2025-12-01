Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (1º), na Rua Santa Rita, no bairro Jardim Industrial, em Birigui. A ocorrência, registrada por volta da 1h, revelou um esquema estruturado com vigilância eletrônica e materiais típicos do comércio ilegal de entorpecentes.
A equipe realizava patrulhamento preventivo quando recebeu denúncia sobre um possível incêndio em uma residência. O imóvel indicado, já conhecido por diversas denúncias de tráfico, possuía inclusive uma câmera voltada para a rua, usada para monitorar o fluxo de pessoas e a movimentação policial.
Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois homens que estavam no local reagiram rapidamente um deles avisou o comparsa e o outro arremessou um objeto para o terreno vizinho.
Com apoio do Comando de Grupo e Patrulha e o uso de uma escada, os policiais localizaram o material descartado: 49 eppendorfs de cocaína embalados em um saco plástico verde.
Durante revista pessoal, um dos suspeitos levava dois invólucros de crack, R$ 70 e uma faca na cintura. Com o outro, foram apreendidos dinheiro e anotações relacionadas ao tráfico.
No total, a polícia recolheu moedas e cédulas de diferentes valores, cocaína, crack, registros manuscritos, uma faca, um celular e a câmera de monitoramento.
Ambos receberam voz de prisão em flagrante e foram algemados conforme prevê a legislação. A dupla foi conduzida ao Plantão Policial, onde o delegado de plantão ratificou a prisão.
Os suspeitos possuem históricos distintos: um deles tem passagens anteriores por roubo, furto e tráfico; o outro não apresentava antecedentes relevantes. O caso segue sob investigação.
