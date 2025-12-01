Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens por tráfico de drogas na madrugada desta segunda-feira (1º), na Rua Santa Rita, no bairro Jardim Industrial, em Birigui. A ocorrência, registrada por volta da 1h, revelou um esquema estruturado com vigilância eletrônica e materiais típicos do comércio ilegal de entorpecentes.

A equipe realizava patrulhamento preventivo quando recebeu denúncia sobre um possível incêndio em uma residência. O imóvel indicado, já conhecido por diversas denúncias de tráfico, possuía inclusive uma câmera voltada para a rua, usada para monitorar o fluxo de pessoas e a movimentação policial.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois homens que estavam no local reagiram rapidamente um deles avisou o comparsa e o outro arremessou um objeto para o terreno vizinho.