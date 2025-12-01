Stéphany Mantovan Duarte Vieira, 28 anos, morreu na noite deste domingo (30) após um acidente com a motocicleta que conduzia na avenida Pompeu de Toledo, em Araçatuba. As circunstâncias da ocorrência ainda não estão esclarecidas.
Segundo informações preliminares, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos, falecendo às 22h18.
Conforme apurado pela reportagem, Stéphany não possuía carteira de habilitação. Além disso, o local onde ocorreu o acidente foi alterado antes da chegada das equipes policiais, o que deve dificultar a realização da perícia. A Polícia Civil irá investigar os fatos.
O boletim de ocorrência aponta que não havia outro veículo envolvido.
A Polícia Militar foi acionada pouco depois das 20h, mas ao chegar ao local a vítima já havia sido socorrida. A equipe foi informada pela Santa Casa de que o estado da jovem era gravíssimo e que ela estava intubada.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exame necroscópico.
O velório ocorrerá na Capela Laluce, na rua Itapura, 21, bairro Jardim Brasília. Ainda não há horário definido para início, já que até as 10h30 o corpo permanecia no IML.
