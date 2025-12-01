A celebração pelos 117 anos de Araçatuba ganhará um clima especial nesta segunda-feira (1º), quando a pianista araçatubense Luciane Cardassi se apresenta no Teatro Castro Alves com o recital “Piano (+Voz)”. Radicada no Canadá há duas décadas, a artista retorna à cidade natal com um programa que mistura emoção, experimentação e delicadeza. A entrada é gratuita.

O concerto reúne peças recentes que dialogam com diferentes expressões artísticas e refletem o percurso da pianista ao longo dos últimos anos. “A minha proposta é compartilhar com o pessoal de Araçatuba as minhas colaborações mais recentes, eu diria que dos últimos 20 anos”, conta Luciane. “É um programa eclático, novo, de música de concerto do século XXI.”

A seleção inclui obras como The Jack Pine, da canadense Jocelyn Morlock, inspirada em artes visuais; Poema Místico, da brasileira Lourdes Saraiva; e No Meio do Caminho, do norte-americano Brian Griffeath-Loeb, baseado no poema de Carlos Drummond de Andrade. Há ainda uma peça de uma compositora mexicana, ampliando o caráter plural do recital.