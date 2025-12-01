A celebração pelos 117 anos de Araçatuba ganhará um clima especial nesta segunda-feira (1º), quando a pianista araçatubense Luciane Cardassi se apresenta no Teatro Castro Alves com o recital “Piano (+Voz)”. Radicada no Canadá há duas décadas, a artista retorna à cidade natal com um programa que mistura emoção, experimentação e delicadeza. A entrada é gratuita.
O concerto reúne peças recentes que dialogam com diferentes expressões artísticas e refletem o percurso da pianista ao longo dos últimos anos. “A minha proposta é compartilhar com o pessoal de Araçatuba as minhas colaborações mais recentes, eu diria que dos últimos 20 anos”, conta Luciane. “É um programa eclático, novo, de música de concerto do século XXI.”
A seleção inclui obras como The Jack Pine, da canadense Jocelyn Morlock, inspirada em artes visuais; Poema Místico, da brasileira Lourdes Saraiva; e No Meio do Caminho, do norte-americano Brian Griffeath-Loeb, baseado no poema de Carlos Drummond de Andrade. Há ainda uma peça de uma compositora mexicana, ampliando o caráter plural do recital.
Luciane destaca que o público pode esperar momentos de leveza e descontração. “Tem algumas coisas com a minha voz que eu acho que podem ser divertidas. Tem uns trava-línguas engraçados, então acho que as pessoas vão curtir”, comenta. Parte dessa experimentação aparece especialmente na obra Aiby-aicy-aidyai, da canadense Diana McIntosh, em que a pianista toca um piano de brinquedo enquanto explora sons vocais lúdicos.
Em outro momento da conversa, Luciane reforça sua preocupação em apresentar um repertório diverso também do ponto de vista de gênero. “O programa é bem 50% de compositoras. As pessoas às vezes não se dão conta de quantas mulheres estão compondo. Eu busco trazer essa inclusão para a música de concerto”, afirma. Ela acrescenta que tocar novamente na cidade onde cresceu tem um significado especial: “Estou muito feliz de trazer esse recital para Araçatuba antes de apresentá-lo em Porto Alegre, no festival Música em Ação, na UFRGS.”
Com cerca de 60 minutos de duração, o recital reúne obras contrastantes, delicadas e surpreendentes — uma combinação de voz, piano e experimentação que promete marcar a véspera do aniversário da cidade. A apresentação é gratuita e acontece no Teatro Castro Alves, na Rua Duque de Caxias, 29, no Centro, às 20h, aberta ao público.
