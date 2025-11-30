30 de novembro de 2025
DROGAS EM ARAÇATUBA

Suspeito é detido por tráfico após flagrante no Água Branca

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Polícia Militar encontra 55 porções de cocaína durante ação de patrulhamento em Araçatuba
Polícia Militar encontra 55 porções de cocaína durante ação de patrulhamento em Araçatuba

Durante patrulhamento realizado nesta sexta-feira (29) no bairro Água Branca, em Araçatuba, equipes da Polícia Militar observaram um homem entregando um objeto a um motociclista em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor da moto acelerou e conseguiu fugir, enquanto o outro indivíduo permaneceu no local.

Conforme divulgado neste domingo (30), abordado pelos policiais, o suspeito admitiu que estava comercializando entorpecentes na região. Na checagem do ponto onde ele atuava, os militares localizaram 55 microtubos de cocaína, já prontos para venda.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde o flagrante foi formalizado. Ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.

