Durante patrulhamento realizado nesta sexta-feira (29) no bairro Água Branca, em Araçatuba, equipes da Polícia Militar observaram um homem entregando um objeto a um motociclista em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor da moto acelerou e conseguiu fugir, enquanto o outro indivíduo permaneceu no local.

Conforme divulgado neste domingo (30), abordado pelos policiais, o suspeito admitiu que estava comercializando entorpecentes na região. Na checagem do ponto onde ele atuava, os militares localizaram 55 microtubos de cocaína, já prontos para venda.

O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde o flagrante foi formalizado. Ele permaneceu detido e à disposição da Justiça.