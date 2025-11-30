A Prefeitura de Zacarias, divulgou o edital do Processo Seletivo, destinado à formação de cadastro de reserva para funções da área da Educação. As oportunidades contemplam profissionais com formação em magistério ou nível superior.

A organização do processo ficará a cargo da CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública. Entre os cargos oferecidos, estão Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Básica I, Professor de Apoio e Professor de Educação Básica II – Língua Inglesa.

A remuneração varia conforme a função: para professores de Inglês, o pagamento será de R$ 34,94 por hora/aula. Já os demais cargos terão salários mensais entre R$ 2.776,14 e R$ 3.634,45.

Inscrições