A Prefeitura de Zacarias, divulgou o edital do Processo Seletivo, destinado à formação de cadastro de reserva para funções da área da Educação. As oportunidades contemplam profissionais com formação em magistério ou nível superior.
A organização do processo ficará a cargo da CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública. Entre os cargos oferecidos, estão Professor de Educação Infantil, Professor de Educação Básica I, Professor de Apoio e Professor de Educação Básica II – Língua Inglesa.
A remuneração varia conforme a função: para professores de Inglês, o pagamento será de R$ 34,94 por hora/aula. Já os demais cargos terão salários mensais entre R$ 2.776,14 e R$ 3.634,45.
Inscrições
Os interessados poderão se inscrever entre os dias 1º e 14 de dezembro de 2025, até 23h30, exclusivamente pelo site da CMM Concursos. A taxa de participação é de R$ 50,00. Antes da inscrição, a orientação é ler atentamente o edital.
Etapas da seleção
Todos os candidatos passarão por uma prova objetiva, prevista para o dia 28 de dezembro de 2025, com duração de duas horas. A avaliação será composta por questões de Língua Portuguesa (10), Matemática/Raciocínio Lógico (5) e Conhecimentos Específicos/Educacionais (10).
Em caso de empate, os critérios de classificação seguirão esta ordem: idade igual ou superior a 60 anos, maior número de acertos totais, maior idade e, por fim, sorteio baseado no primeiro prêmio da Loteria Federal.
Para esclarecimento de dúvidas, a banca disponibiliza atendimento pelo telefone (18) 3271-5132.
