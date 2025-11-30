Birigui celebrará 114 anos de história no dia 7 de dezembro e, para marcar a data, a Prefeitura colocou em prática uma programação repleta de atrações gratuitas. Este ano, o tema escolhido foi “Birigui 114 Anos – Valorizando os Talentos da Terra”, reforçando a proposta de destacar artistas e tradições locais.

As comemorações começam em 6 de dezembro, às 19h, com a 63ª edição do Bon Odori, no Centro de Convenções e Eventos “Anderson Pontes”. Organizado pela ACENBB, o evento terá apresentações de danças tradicionais japonesas e uma variada praça de alimentação com pratos típicos. A entrada é gratuita, porém a organização incentiva a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Desfile de Aniversário

No domingo, 7 de dezembro, data oficial do aniversário da cidade, o tradicional desfile será realizado às 18h, no Parque do Povo. Participam as Escolas Municipais, que apresentarão suas fanfarras — retomadas neste ano pela Secretaria de Educação.