Folha da Região

Birigui divulga programação especial pelos 114 anos da cidade

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura de Birigui
Agenda festiva inclui desfiles, shows gratuitos, transporte liberado e atividades culturais para toda a população
Birigui celebrará 114 anos de história no dia 7 de dezembro e, para marcar a data, a Prefeitura colocou em prática uma programação repleta de atrações gratuitas. Este ano, o tema escolhido foi “Birigui 114 Anos – Valorizando os Talentos da Terra”, reforçando a proposta de destacar artistas e tradições locais.

As comemorações começam em 6 de dezembro, às 19h, com a 63ª edição do Bon Odori, no Centro de Convenções e Eventos “Anderson Pontes”. Organizado pela ACENBB, o evento terá apresentações de danças tradicionais japonesas e uma variada praça de alimentação com pratos típicos. A entrada é gratuita, porém a organização incentiva a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.

Desfile de Aniversário

No domingo, 7 de dezembro, data oficial do aniversário da cidade, o tradicional desfile será realizado às 18h, no Parque do Povo. Participam as Escolas Municipais, que apresentarão suas fanfarras — retomadas neste ano pela Secretaria de Educação.

Entre as atrações convidadas estão a FACMOL (Pereira Barreto) e a Parada Mágica de Natal. Após o desfile, a programação segue com show de Rodrigues Viola e Henrique, viabilizado pela APAA e pela Secretaria de Cultura do Estado, sem custos ao município. A apresentação integra a edição especial do Domingo É Dia de Feira, que contará também com praça de alimentação.

Transporte gratuito

Para facilitar o acesso do público, a Secretaria de Mobilidade Urbana oferecerá transporte coletivo gratuito no dia 7, com ônibus saindo dos bairros a partir das 16h30 e retornando após as atrações, a partir das 22h15.

No feriado municipal de 8 de dezembro, dedicado à emancipação político-administrativa e à padroeira Nossa Senhora Imaculada Conceição, o Parque do Povo receberá uma grande festa a partir das 17h. Haverá brinquedos e trenzinho gratuitos para as crianças, praça de alimentação e dois shows abertos: Erick Mariano, destaque do sertanejo universitário, e a dupla Gabriel e Santiago - ambos presentes oferecidos pelos artistas à cidade.

