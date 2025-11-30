Birigui celebrará 114 anos de história no dia 7 de dezembro e, para marcar a data, a Prefeitura colocou em prática uma programação repleta de atrações gratuitas. Este ano, o tema escolhido foi “Birigui 114 Anos – Valorizando os Talentos da Terra”, reforçando a proposta de destacar artistas e tradições locais.
As comemorações começam em 6 de dezembro, às 19h, com a 63ª edição do Bon Odori, no Centro de Convenções e Eventos “Anderson Pontes”. Organizado pela ACENBB, o evento terá apresentações de danças tradicionais japonesas e uma variada praça de alimentação com pratos típicos. A entrada é gratuita, porém a organização incentiva a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao Fundo Social de Solidariedade.
Desfile de Aniversário
No domingo, 7 de dezembro, data oficial do aniversário da cidade, o tradicional desfile será realizado às 18h, no Parque do Povo. Participam as Escolas Municipais, que apresentarão suas fanfarras — retomadas neste ano pela Secretaria de Educação.
Entre as atrações convidadas estão a FACMOL (Pereira Barreto) e a Parada Mágica de Natal. Após o desfile, a programação segue com show de Rodrigues Viola e Henrique, viabilizado pela APAA e pela Secretaria de Cultura do Estado, sem custos ao município. A apresentação integra a edição especial do Domingo É Dia de Feira, que contará também com praça de alimentação.
Transporte gratuito
Para facilitar o acesso do público, a Secretaria de Mobilidade Urbana oferecerá transporte coletivo gratuito no dia 7, com ônibus saindo dos bairros a partir das 16h30 e retornando após as atrações, a partir das 22h15.
No feriado municipal de 8 de dezembro, dedicado à emancipação político-administrativa e à padroeira Nossa Senhora Imaculada Conceição, o Parque do Povo receberá uma grande festa a partir das 17h. Haverá brinquedos e trenzinho gratuitos para as crianças, praça de alimentação e dois shows abertos: Erick Mariano, destaque do sertanejo universitário, e a dupla Gabriel e Santiago - ambos presentes oferecidos pelos artistas à cidade.
