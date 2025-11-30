A Polícia Militar Ambiental apreendeu armas e grande quantidade de carne de animal silvestre durante uma fiscalização realizada neste sábado (29) em Castilho. A ação ocorreu após denúncia anônima indicando que o suspeito estaria, naquele momento, praticando infrações ambientais e mantendo uma arma em casa.

Com o apoio de outra equipe, os policiais foram até a residência e notaram, já na calçada de entrada, o solo molhado e vestígios de pelos semelhantes aos de um cateto. O morador atendeu aos agentes e autorizou o acesso ao imóvel. Durante buscas no quintal e na varanda, foram encontrados instrumentos e peças de espingardas desmontadas.

A vistoria prosseguiu no interior da casa. Em uma área anexa à cozinha, onde havia geladeiras e um freezer, os policiais localizaram diversas porções de carne de cateto embaladas separadamente, totalizando 41 quilos. Em outro cômodo, dentro de um armário, foram apreendidas duas espingardas, uma calibre 32, do tipo espoleteira, e outra calibre 28, acompanhada de seis cartuchos intactos e um deflagrado.