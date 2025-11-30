A Polícia Militar Ambiental apreendeu armas e grande quantidade de carne de animal silvestre durante uma fiscalização realizada neste sábado (29) em Castilho. A ação ocorreu após denúncia anônima indicando que o suspeito estaria, naquele momento, praticando infrações ambientais e mantendo uma arma em casa.
Com o apoio de outra equipe, os policiais foram até a residência e notaram, já na calçada de entrada, o solo molhado e vestígios de pelos semelhantes aos de um cateto. O morador atendeu aos agentes e autorizou o acesso ao imóvel. Durante buscas no quintal e na varanda, foram encontrados instrumentos e peças de espingardas desmontadas.
A vistoria prosseguiu no interior da casa. Em uma área anexa à cozinha, onde havia geladeiras e um freezer, os policiais localizaram diversas porções de carne de cateto embaladas separadamente, totalizando 41 quilos. Em outro cômodo, dentro de um armário, foram apreendidas duas espingardas, uma calibre 32, do tipo espoleteira, e outra calibre 28, acompanhada de seis cartuchos intactos e um deflagrado.
O morador recebeu voz de prisão em flagrante, mas não houve necessidade do uso de algemas. Ele foi encaminhado à CPJ de Andradina com os materiais apreendidos e, após pagar fiança, responderá ao processo em liberdade.
Na esfera administrativa, foi aplicado um Auto de Infração Ambiental com multa simples no valor de R$ 20.500. A carne apreendida foi encaminhada ao aterro sanitário de Castilho para descarte, por estar imprópria para consumo.
