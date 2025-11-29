29 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
CALOR E CHUVA

Araçatuba terá fim de semana de calor e feriado com chuva

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Agência Brasil
Sábado e domingo esquentam com até 40°C; previsão para 2 de dezembro aponta queda de temperatura e pancadas de chuva
Sábado e domingo esquentam com até 40°C; previsão para 2 de dezembro aponta queda de temperatura e pancadas de chuva

O fim de semana promete ser de calor intenso em Araçatuba e região, segundo dados da IPMet da Unesp. Os termômetros devem se aproximar de 40°C nos próximos dias, com sol forte e tempo seco. A previsão indica céu claro com poucas nuvens para sábado e domingo, com máximas na faixa dos 37°C a 38°C.

Mas a situação deve mudar no início da próxima semana. Para terça (02), aniversário de Araçatuba e quarta-feira, os modelos apontam para possibilidade de chuva, com temperaturas máximas caindo para cerca de 31°C e umidade relativa do ar em torno de 62%.

Na região mais ampla, envolvendo as regiões de Bauru e Presidente Prudente, o cenário segue tendência semelhante. De acordo com o IPMet, Bauru deve registrar dias quentes e secos até o domingo. Após esse período, há previsão de instabilidade e chuvas a partir de terça-feira.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários