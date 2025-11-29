O fim de semana promete ser de calor intenso em Araçatuba e região, segundo dados da IPMet da Unesp. Os termômetros devem se aproximar de 40°C nos próximos dias, com sol forte e tempo seco. A previsão indica céu claro com poucas nuvens para sábado e domingo, com máximas na faixa dos 37°C a 38°C.

Mas a situação deve mudar no início da próxima semana. Para terça (02), aniversário de Araçatuba e quarta-feira, os modelos apontam para possibilidade de chuva, com temperaturas máximas caindo para cerca de 31°C e umidade relativa do ar em torno de 62%.

Na região mais ampla, envolvendo as regiões de Bauru e Presidente Prudente, o cenário segue tendência semelhante. De acordo com o IPMet, Bauru deve registrar dias quentes e secos até o domingo. Após esse período, há previsão de instabilidade e chuvas a partir de terça-feira.