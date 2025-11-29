O Policiamento Rodoviário promoveu nesta sexta-feira (28) uma ação de fiscalização focada no transporte de produtos perigosos na rodovia Marechal Rondon, em Andradina. A iniciativa integrou a Operação Impacto – Produto Perigoso, voltada à checagem de toda a documentação necessária, uso de EPIs, equipamentos de emergência e condições gerais de segurança e manutenção dos veículos que trafegam com esse tipo de carga.

Durante a ação, nove conjuntos veiculares de carga (CVCs) foram abordados. Desse total, oito apresentaram alguma irregularidade prevista no Regulamento de Transporte de Produtos Perigosos, como falhas na identificação obrigatória, problemas no kit de emergência e inadequação no traje exigido para o condutor.

A fiscalização ocorreu na altura do km 631 da SP-300, entre 8h30 e 11h, reforçando o trabalho de prevenção de riscos e a segurança viária na região.