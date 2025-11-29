Coroados vive uma noite especial neste sábado (29) com a retomada da Marcha para Jesus, evento que não acontecia há mais de oito anos e que volta ao calendário local como uma grande celebração de fé, união e música. A programação será encerrada com o show gratuito do cantor Eli Soares e banda, atração nacional do cenário gospel.

A concentração da marcha está marcada para às 17h, saindo da Praça Central de Coroados, onde os participantes percorrem um trajeto pelas ruas do município em um momento de louvor e celebração. Ao final do percurso, todos retornam à praça, onde o show tem início previsto para 20h30.

Além do caráter espiritual e cultural, o evento também terá ação solidária: quem participar pode levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.