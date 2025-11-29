Coroados vive uma noite especial neste sábado (29) com a retomada da Marcha para Jesus, evento que não acontecia há mais de oito anos e que volta ao calendário local como uma grande celebração de fé, união e música. A programação será encerrada com o show gratuito do cantor Eli Soares e banda, atração nacional do cenário gospel.
A concentração da marcha está marcada para às 17h, saindo da Praça Central de Coroados, onde os participantes percorrem um trajeto pelas ruas do município em um momento de louvor e celebração. Ao final do percurso, todos retornam à praça, onde o show tem início previsto para 20h30.
Além do caráter espiritual e cultural, o evento também terá ação solidária: quem participar pode levar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade do município.
A retomada da Marcha para Jesus é resultado de conversas entre a Prefeitura, lideranças religiosas e integrantes do Conselho de Pastores da cidade, que manifestaram o desejo de trazer de volta um evento de forte simbolismo para a comunidade evangélica e para todos que apreciam música gospel e atividades de integração familiar.
Com expectativa de grande público, a programação é promovida pela Prefeitura de Coroados, através da Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo, Câmara Municipal, e apoio da UNIEC.
“É com grande alegria que convido toda a população de Coroados e de toda a nossa região para participar, nesta noite de sábado, da Marcha para Jesus, aqui na Praça Central. Este é um momento muito especial para nossa cidade, porque estamos retomando um evento que não acontecia há mais de oito anos", disse o prefeito Roberto Carrilho Alves (Chéco).
