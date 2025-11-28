A Guarda Civil Municipal de Araçatuba deteve, na madrugada desta sexta-feira (28), um homem com entorpecentes e procurado pela Justiça durante patrulhamento nas imediações da Praça Allan Kardec.

A ação ocorreu por volta de 1h20, quando a equipe avistou um casal próximo a um posto de combustível. Ao perceber a aproximação da viatura, os dois mudaram abruptamente de direção, atitude que despertou suspeita.

Na abordagem, os agentes localizaram dentro da mochila do homem seis microtubos plásticos contendo substância semelhante à cocaína. A consulta ao sistema confirmou que havia contra ele um mandado de prisão ativo por inadimplência de pensão alimentícia.