28 de novembro de 2025
AÇÃO DA GCM

GCM detém suspeito com drogas e mandado de prisão em aberto

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Homem sendo conduzido a Central de Flagrantes para o registro do boletim de ocorrência
Homem sendo conduzido a Central de Flagrantes para o registro do boletim de ocorrência

A Guarda Civil Municipal de Araçatuba deteve, na madrugada desta sexta-feira (28), um homem com entorpecentes e procurado pela Justiça durante patrulhamento nas imediações da Praça Allan Kardec.

A ação ocorreu por volta de 1h20, quando a equipe avistou um casal próximo a um posto de combustível. Ao perceber a aproximação da viatura, os dois mudaram abruptamente de direção, atitude que despertou suspeita.

Na abordagem, os agentes localizaram dentro da mochila do homem seis microtubos plásticos contendo substância semelhante à cocaína. A consulta ao sistema confirmou que havia contra ele um mandado de prisão ativo por inadimplência de pensão alimentícia.

O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a prisão foi ratificada pela autoridade de plantão.

