Uma ocorrência grave envolvendo maus-tratos a duas crianças mobilizou equipes de segurança e assistência social no início da noite desta quinta-feira (27), no bairro Recanto Verde, em Birigui. A situação ganhou contornos ainda mais delicados após a responsável pelas meninas entrar em surto psicótico e ameaçar a equipe que tentava intervir.
A ocorrência foi atendida por equipes de patrulhamento após denúncia de que duas crianças, de 8 e 4 anos, estavam sentadas sob sol forte na Rua Leonora Fiorotto havia mais de uma hora. Moradores relataram que várias pessoas tentaram retirar as meninas do calor, mas foram impedidas pela responsável, que as mantinha expostas. Imagens gravadas por vizinhos foram entregues à polícia e posteriormente repassadas à autoridade competente.
Ao chegar ao local, a equipe tentou dialogar para que as crianças fossem colocadas à sombra. No entanto, a mulher se mostrou agressiva e avançou contra os agentes com um garfo de churrasco. Para garantir a integridade física dela, das crianças e de terceiros, foi necessário o uso moderado da força e o algemamento.
O Conselho Tutelar foi acionado e relatou que já havia tentado contato com a responsável mais cedo, porém sem sucesso. Diante do comportamento alterado, a mulher foi levada ao Pronto-Socorro Municipal, onde a equipe médica constatou quadro compatível com surto psicótico, determinando sua internação por oferecer risco a si mesma e aos demais.
A ocorrência foi apresentada posteriormente na Delegacia de Defesa da Mulher. O caso foi registrado como maus-tratos e ameaça, com apreensão do utensílio utilizado na tentativa de agressão.
A responsável segue internada no PSM de Birigui, aguardando vaga em unidade psiquiátrica de referência. Os objetos pessoais da conduzida foram entregues ao marido, que acompanhou o desdobramento da ocorrência.
As crianças permaneceram sob responsabilidade do Conselho Tutelar, que dará continuidade ao acompanhamento do caso.
