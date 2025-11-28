Uma ocorrência grave envolvendo maus-tratos a duas crianças mobilizou equipes de segurança e assistência social no início da noite desta quinta-feira (27), no bairro Recanto Verde, em Birigui. A situação ganhou contornos ainda mais delicados após a responsável pelas meninas entrar em surto psicótico e ameaçar a equipe que tentava intervir.

A ocorrência foi atendida por equipes de patrulhamento após denúncia de que duas crianças, de 8 e 4 anos, estavam sentadas sob sol forte na Rua Leonora Fiorotto havia mais de uma hora. Moradores relataram que várias pessoas tentaram retirar as meninas do calor, mas foram impedidas pela responsável, que as mantinha expostas. Imagens gravadas por vizinhos foram entregues à polícia e posteriormente repassadas à autoridade competente.

Ao chegar ao local, a equipe tentou dialogar para que as crianças fossem colocadas à sombra. No entanto, a mulher se mostrou agressiva e avançou contra os agentes com um garfo de churrasco. Para garantir a integridade física dela, das crianças e de terceiros, foi necessário o uso moderado da força e o algemamento.