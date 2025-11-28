Uma operação da Rocam resultou na apreensão de cocaína e na detenção de um homem suspeito de tráfico na manhã desta sexta-feira (28), em Birigui, após uma perseguição que percorreu vários bairros da cidade.

A equipe patrulhava a Rua Manoel Moure Troncoso, no bairro São Brás, quando avistou um motociclista conhecido em denúncias anteriores relacionadas ao tráfico. Ao perceber a presença policial, ele acelerou repentinamente e levou as mãos ao bolso, levantando suspeita de tentativa de descarte de objetos.

O indivíduo ignorou a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, colocando pedestres e motoristas em risco. Conduzindo a moto de chinelos, chegou a arrastar o pé no asfalto durante curvas, causando ferimentos no pé direito.