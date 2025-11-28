Uma operação da Rocam resultou na apreensão de cocaína e na detenção de um homem suspeito de tráfico na manhã desta sexta-feira (28), em Birigui, após uma perseguição que percorreu vários bairros da cidade.
A equipe patrulhava a Rua Manoel Moure Troncoso, no bairro São Brás, quando avistou um motociclista conhecido em denúncias anteriores relacionadas ao tráfico. Ao perceber a presença policial, ele acelerou repentinamente e levou as mãos ao bolso, levantando suspeita de tentativa de descarte de objetos.
O indivíduo ignorou a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, colocando pedestres e motoristas em risco. Conduzindo a moto de chinelos, chegou a arrastar o pé no asfalto durante curvas, causando ferimentos no pé direito.
A perseguição seguiu por vias como Octacílio Camargo Fávero, Vitória Régia, Natal Masson e Estrada Municipal Francisco Contel. Durante o trajeto, o suspeito dispensou entorpecentes ao longo da via, em locais onde há residências e comércios com câmeras de segurança que podem ter registrado a ação.
Com o apoio das demais equipes, ele foi abordado na Avenida Afif José Abdo, já no Portal da Pérola. Após retornar aos pontos onde os objetos foram descartados, os policiais localizaram uma sacola verde com cerca de 50 pinos plásticos quebrados, contendo resquícios de cocaína; uma sacola branca com cerca de 10 g da droga a granel; um saco zip lock também com pó semelhante a cocaína; além de um celular.
Nada ilícito foi encontrado na residência do detido. Ele recusou atendimento médico e foi levado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como Tráfico de Drogas e Crimes de Trânsito. Após ser ouvido, acabou liberado.
A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio, já que o condutor não era habilitado e o veículo estava com licenciamento vencido.
