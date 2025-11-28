28 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
DROGAS

Suspeito foge, se machuca e é pego com cocaína em Birigui

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Perseguição intensa mobiliza equipes e termina com apreensão de cocaína no São Brás em Birigui
Perseguição intensa mobiliza equipes e termina com apreensão de cocaína no São Brás em Birigui

Uma operação da Rocam resultou na apreensão de cocaína e na detenção de um homem suspeito de tráfico na manhã desta sexta-feira (28), em Birigui, após uma perseguição que percorreu vários bairros da cidade.

A equipe patrulhava a Rua Manoel Moure Troncoso, no bairro São Brás, quando avistou um motociclista conhecido em denúncias anteriores relacionadas ao tráfico. Ao perceber a presença policial, ele acelerou repentinamente e levou as mãos ao bolso, levantando suspeita de tentativa de descarte de objetos.

O indivíduo ignorou a ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade, colocando pedestres e motoristas em risco. Conduzindo a moto de chinelos, chegou a arrastar o pé no asfalto durante curvas, causando ferimentos no pé direito.

A perseguição seguiu por vias como Octacílio Camargo Fávero, Vitória Régia, Natal Masson e Estrada Municipal Francisco Contel. Durante o trajeto, o suspeito dispensou entorpecentes ao longo da via, em locais onde há residências e comércios com câmeras de segurança que podem ter registrado a ação.

Com o apoio das demais equipes, ele foi abordado na Avenida Afif José Abdo, já no Portal da Pérola. Após retornar aos pontos onde os objetos foram descartados, os policiais localizaram uma sacola verde com cerca de 50 pinos plásticos quebrados, contendo resquícios de cocaína; uma sacola branca com cerca de 10 g da droga a granel; um saco zip lock também com pó semelhante a cocaína; além de um celular.

Nada ilícito foi encontrado na residência do detido. Ele recusou atendimento médico e foi levado ao Plantão Policial, onde a ocorrência foi registrada como Tráfico de Drogas e Crimes de Trânsito. Após ser ouvido, acabou liberado.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio, já que o condutor não era habilitado e o veículo estava com licenciamento vencido.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários