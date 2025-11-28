A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte de um homem encontrado com ferimentos graves na tarde desta sexta-feira (28), em uma chácara situada na Avenida Juscelino Kubitschek, próxima à SP-463, no bairro Claudionor Cinti, em Araçatuba.
Conforme informações iniciais, a vítima apresentava um corte profundo no pescoço e lesões na cabeça, possivelmente provocadas por agressões. No local, foram observados indícios de luta, apontando para a hipótese de homicídio.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, que realizou os primeiros levantamentos para identificar vestígios capazes de auxiliar na reconstrução da dinâmica do crime. O corpo, ainda sem identificação oficial, será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exame necroscópico.
A Delegacia de Homicídios está à frente da investigação. Informações que possam contribuir com a identificação de suspeitos ou esclarecimento dos fatos podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190 e 197.
A equipe de jornalismo entrou em contato com a delegacia responsável para obter mais detalhes sobre a ocorrência, mas, até o momento, não foi possível atualizar as informações. Seguimos acompanhando o caso.
