A Polícia Civil apura as circunstâncias da morte de um homem encontrado com ferimentos graves na tarde desta sexta-feira (28), em uma chácara situada na Avenida Juscelino Kubitschek, próxima à SP-463, no bairro Claudionor Cinti, em Araçatuba.

Conforme informações iniciais, a vítima apresentava um corte profundo no pescoço e lesões na cabeça, possivelmente provocadas por agressões. No local, foram observados indícios de luta, apontando para a hipótese de homicídio.

A Polícia Militar isolou a área até a chegada da perícia, que realizou os primeiros levantamentos para identificar vestígios capazes de auxiliar na reconstrução da dinâmica do crime. O corpo, ainda sem identificação oficial, será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Araçatuba para exame necroscópico.