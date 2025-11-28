A advogada criminalista Victória Pache, 24 anos, casada, de Birigui, é uma das representantes da nova geração de profissionais que chegam ao Direito Penal com visão técnica apurada, postura firme e profundo compromisso com as garantias fundamentais.

Formada em Direito, com especialização direcionada à área penal, construiu sua trajetória pautada na atuação em investigações, audiências de custódia, processos complexos e plenários do Júri. Sua experiência traduz a relevância crescente da defesa criminal em um sistema cada vez mais desafiador.

Segundo ela, a defesa penal ocupa papel indispensável no equilíbrio processual. “A defesa penal é superimportante no âmbito processual, porque, sem a defesa, o processo não consegue exercer sua real função, garantindo então que os direitos do acusado sejam respeitados”, afirma.