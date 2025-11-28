28 de novembro de 2025
BIRIGUI

Freios falham e bicicleta motorizada atropela e fere pedestre

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Guilherme Renan
Pronto Socorro Municipal de Birigui onde vítima foi socorrida
Pronto Socorro Municipal de Birigui onde vítima foi socorrida

Um homem adulto ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma bicicleta motorizada na noite desta quinta-feira (27), no cruzamento entre a Avenida Cidade Jardim e a Avenida das Rosas, na Vila Bandeirantes, em Birigui.

A equipe de Radiopatrulhamento foi acionada pelo COPOM para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já recebendo atendimento da ambulância municipal. Segundo relatos de testemunhas, o condutor — um adolescente — seguia pela Avenida Cidade Jardim, sentido bairro, quando, ao atingir o cruzamento, acabou colidindo com o pedestre.

O menor afirmou que tentou frear ao perceber a aproximação da vítima, mas que o sistema de freios da bicicleta teria falhado. A vítima ainda tentou correr para evitar o impacto, porém foi atingida e caiu ao solo, sofrendo forte trauma na cabeça. O adolescente teve apenas ferimentos leves e dispensou atendimento médico.

A equipe seguiu para o Pronto-Socorro Municipal, onde o estado de saúde da vítima foi classificado como grave pelo médico responsável pelo atendimento. A Perícia Técnica compareceu ao local por volta de 20h30 e concluiu os trabalhos às 20h45.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. O delegado responsável determinou que a bicicleta não fosse apreendida. O caso foi registrado como ato infracional por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

