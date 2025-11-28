Um homem adulto ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma bicicleta motorizada na noite desta quinta-feira (27), no cruzamento entre a Avenida Cidade Jardim e a Avenida das Rosas, na Vila Bandeirantes, em Birigui.
A equipe de Radiopatrulhamento foi acionada pelo COPOM para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já recebendo atendimento da ambulância municipal. Segundo relatos de testemunhas, o condutor — um adolescente — seguia pela Avenida Cidade Jardim, sentido bairro, quando, ao atingir o cruzamento, acabou colidindo com o pedestre.
O menor afirmou que tentou frear ao perceber a aproximação da vítima, mas que o sistema de freios da bicicleta teria falhado. A vítima ainda tentou correr para evitar o impacto, porém foi atingida e caiu ao solo, sofrendo forte trauma na cabeça. O adolescente teve apenas ferimentos leves e dispensou atendimento médico.
A equipe seguiu para o Pronto-Socorro Municipal, onde o estado de saúde da vítima foi classificado como grave pelo médico responsável pelo atendimento. A Perícia Técnica compareceu ao local por volta de 20h30 e concluiu os trabalhos às 20h45.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial. O delegado responsável determinou que a bicicleta não fosse apreendida. O caso foi registrado como ato infracional por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
