Um homem adulto ficou gravemente ferido após ser atropelado por uma bicicleta motorizada na noite desta quinta-feira (27), no cruzamento entre a Avenida Cidade Jardim e a Avenida das Rosas, na Vila Bandeirantes, em Birigui.

A equipe de Radiopatrulhamento foi acionada pelo COPOM para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima já recebendo atendimento da ambulância municipal. Segundo relatos de testemunhas, o condutor — um adolescente — seguia pela Avenida Cidade Jardim, sentido bairro, quando, ao atingir o cruzamento, acabou colidindo com o pedestre.

O menor afirmou que tentou frear ao perceber a aproximação da vítima, mas que o sistema de freios da bicicleta teria falhado. A vítima ainda tentou correr para evitar o impacto, porém foi atingida e caiu ao solo, sofrendo forte trauma na cabeça. O adolescente teve apenas ferimentos leves e dispensou atendimento médico.