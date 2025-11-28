Uma ação da Policia Militar resultou na captura de um procurado na tarde desta sexta-feira, na Rua Joaquim Pereira Rosa, em Buritama. O indivíduo, um homem com mandado de prisão cível em aberto, foi detido após ser avistado entrando em sua residência.

Segundo informações da ocorrência, a equipe já tinha conhecimento prévio sobre a ordem judicial relacionada a um débito superior a R$ 385 mil. Diante da confirmação do mandado, o homem foi abordado, informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Delegacia de Polícia de Birigui.

A ex-esposa do detido foi comunicada, assim como sua advogada, que acompanhou todos os procedimentos no plantão policial. Após a formalização da captura, o indivíduo permaneceu preso e foi colocado à disposição da audiência de custódia.