PENSÃO ALIMENTÍCIA

Procurado por dívida de R$ 385 mil é capturado em Buritama

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Imagem ilustrativa
Mandado de prisão cível foi cumprido durante patrulhamento
Mandado de prisão cível foi cumprido durante patrulhamento

Uma ação da Policia Militar resultou na captura de um procurado na tarde desta sexta-feira, na Rua Joaquim Pereira Rosa, em Buritama. O indivíduo, um homem com mandado de prisão cível em aberto, foi detido após ser avistado entrando em sua residência.

Segundo informações da ocorrência, a equipe já tinha conhecimento prévio sobre a ordem judicial relacionada a um débito superior a R$ 385 mil. Diante da confirmação do mandado, o homem foi abordado, informado sobre seus direitos constitucionais e conduzido à Delegacia de Polícia de Birigui.

A ex-esposa do detido foi comunicada, assim como sua advogada, que acompanhou todos os procedimentos no plantão policial. Após a formalização da captura, o indivíduo permaneceu preso e foi colocado à disposição da audiência de custódia.

