A Câmara Municipal de Araçatuba realizou, nesta sexta-feira (28), a devolução de R$ 2 milhões ao Executivo, referente à restituição parcial do duodécimo do exercício de 2025. A transferência foi feita via operação eletrônica e compõe o calendário de devoluções iniciado no começo do ano.

Segundo a Casa de Leis, esta é a quinta devolução parcial em 2025. Em 7 de abril, o Legislativo havia devolvido R$ 1,2 milhão — valor que se repetiu nas restituições de 27 de junho e 28 de agosto. Já em 30 de outubro, foram repassados R$ 800 mil ao município. Com a nova transferência, o montante total devolvido chega a R$ 6,4 milhões.

A presidente do Legislativo, vereadora Edna Flor (Podemos), destacou que a economia obtida ao longo do ano permitiu o cronograma contínuo de devoluções.