HABITAÇÃO

Birigui inicia inscrições para 192 moradias no Parque América

Por Wesley Pedrosa | da Redação
CDHU
Cadastro para as unidades do Residencial Topázio vai até 4 de dezembro e deve ser feito exclusivamente pela internet.
Cadastro para as unidades do Residencial Topázio vai até 4 de dezembro e deve ser feito exclusivamente pela internet.

A Prefeitura de Birigui começou nesta sexta-feira (28) o período de inscrições para 192 apartamentos destinados à Faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida, voltado a famílias que possuem renda mensal bruta de até R$ 2.850. O cadastro deve ser realizado somente pelo site oficial do município até o dia 4 de dezembro.

As moradias, classificadas como de interesse social, estão sendo erguidas na avenida Thomaz Lopes Fernandes, no Parque Residencial América. A obra é executada pela BRN PAR Empreendimentos Imobiliários Ltda., responsável pelo conjunto habitacional.

Chamado de Residencial Topázio, o empreendimento terá 12 blocos sem elevador, cada um com quatro pavimentos. Serão quatro apartamentos por andar, totalizando unidades de 48,60 m², compostas por dois quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro e sacada.

A ação integra a parceria entre o município e o Governo Federal, com a Caixa Econômica Federal como operadora do programa. A proposta é ampliar o acesso à moradia digna com condições facilitadas para a população de Birigui.

Como funciona a seleção

A inscrição é apenas o primeiro passo e não garante a compra do imóvel. A escolha dos beneficiários dependerá da pontuação, validação e aprovação final feitas pela Caixa Econômica Federal.

Entre os critérios previstos no edital estão famílias chefiadas por mulheres, presença de pessoa com deficiência, idosos, crianças e vítimas de violência doméstica. Também será exigida comprovação documental de residência em Birigui por, no mínimo, cinco anos consecutivos.

Após a classificação, os selecionados serão chamados para entregar e validar todos os documentos exigidos.

Ponto de apoio para inscrições

Para quem não possui acesso à internet ou enfrenta dificuldades no preenchimento, a Secretaria de Assistência Social disponibilizará um ponto de apoio na rua Roberto Clark, 543, no Centro de Birigui. O atendimento funcionará nos seguintes dias e horários:

  • 29/11/25 – das 9h às 13h
  • 01, 02 e 03/12 – das 13h às 18h

Todo o processo ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social.

