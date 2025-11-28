A Prefeitura de Birigui começou nesta sexta-feira (28) o período de inscrições para 192 apartamentos destinados à Faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida, voltado a famílias que possuem renda mensal bruta de até R$ 2.850. O cadastro deve ser realizado somente pelo site oficial do município até o dia 4 de dezembro.
As moradias, classificadas como de interesse social, estão sendo erguidas na avenida Thomaz Lopes Fernandes, no Parque Residencial América. A obra é executada pela BRN PAR Empreendimentos Imobiliários Ltda., responsável pelo conjunto habitacional.
Chamado de Residencial Topázio, o empreendimento terá 12 blocos sem elevador, cada um com quatro pavimentos. Serão quatro apartamentos por andar, totalizando unidades de 48,60 m², compostas por dois quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro e sacada.
A ação integra a parceria entre o município e o Governo Federal, com a Caixa Econômica Federal como operadora do programa. A proposta é ampliar o acesso à moradia digna com condições facilitadas para a população de Birigui.
Como funciona a seleção
A inscrição é apenas o primeiro passo e não garante a compra do imóvel. A escolha dos beneficiários dependerá da pontuação, validação e aprovação final feitas pela Caixa Econômica Federal.
Entre os critérios previstos no edital estão famílias chefiadas por mulheres, presença de pessoa com deficiência, idosos, crianças e vítimas de violência doméstica. Também será exigida comprovação documental de residência em Birigui por, no mínimo, cinco anos consecutivos.
Após a classificação, os selecionados serão chamados para entregar e validar todos os documentos exigidos.
Ponto de apoio para inscrições
Para quem não possui acesso à internet ou enfrenta dificuldades no preenchimento, a Secretaria de Assistência Social disponibilizará um ponto de apoio na rua Roberto Clark, 543, no Centro de Birigui. O atendimento funcionará nos seguintes dias e horários:
- 29/11/25 – das 9h às 13h
- 01, 02 e 03/12 – das 13h às 18h
Todo o processo ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.