A Prefeitura de Birigui começou nesta sexta-feira (28) o período de inscrições para 192 apartamentos destinados à Faixa 1 do programa Minha Casa, Minha Vida, voltado a famílias que possuem renda mensal bruta de até R$ 2.850. O cadastro deve ser realizado somente pelo site oficial do município até o dia 4 de dezembro.

As moradias, classificadas como de interesse social, estão sendo erguidas na avenida Thomaz Lopes Fernandes, no Parque Residencial América. A obra é executada pela BRN PAR Empreendimentos Imobiliários Ltda., responsável pelo conjunto habitacional.

Chamado de Residencial Topázio, o empreendimento terá 12 blocos sem elevador, cada um com quatro pavimentos. Serão quatro apartamentos por andar, totalizando unidades de 48,60 m², compostas por dois quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro e sacada.