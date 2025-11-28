A Polícia Militar interceptou quase 300 quilos de maconha e prendeu um homem na noite dessa quinta-feira (27), depois de uma perseguição que se estendeu até o km 585 da rodovia SP-310, em Sud Mennucci, a 120 km de Araçatuba. A ação mobilizou diversas equipes, entre elas unidades de patrulhamento rural e apoio tático.
A ocorrência começou em Bandeirantes D’Oeste, quando policiais foram avisados de que uma BMW branca havia ignorado ordem de parada na Base Rodoviária de Sud Mennucci, seguindo em alta velocidade pela rodovia. O carro foi avistado logo depois e passou a ser acompanhado.
Na tentativa de escapar, o motorista entrou em uma estrada de terra e, diante do cerco policial, abandonou o veículo junto com um comparsa. Ambos fugiram para dentro de um canavial, mas as buscas coordenadas permitiram que um dos envolvidos fosse localizado e rendido.
Dentro da BMW, os militares encontraram 295,7 quilos de maconha, o que confirmou o crime de tráfico. Toda a ocorrência foi encaminhada à Central de Flagrantes de Araçatuba, onde a prisão em flagrante foi confirmada.
O suspeito vai responder por tráfico e associação para o tráfico, além de desobediência e direção em velocidade incompatível. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
