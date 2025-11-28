A segunda edição do Festival de Cinema de Araçatuba será realizada de 3 a 7 de dezembro, com uma programação dedicada à produção audiovisual do interior paulista. O evento reunirá mostras, oficinas e exibições gratuitas distribuídas por vários pontos da cidade.

As sessões principais ocorrerão sempre às 19h, no Cine Teatro São João, que volta a abrir suas portas como sala de cinema e espaço de encontro entre realizadores e o público. O festival é organizado pela Vem Vento Produções em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, e conta com o apoio do Sesc Birigui.

Destaques da programação

3 de dezembro – Abertura no Cine Teatro São João

Exibição do clipe Sansara e mostra com filmes produzidos na região.

Convites gratuitos disponíveis pelo Sympla.