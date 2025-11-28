A segunda edição do Festival de Cinema de Araçatuba será realizada de 3 a 7 de dezembro, com uma programação dedicada à produção audiovisual do interior paulista. O evento reunirá mostras, oficinas e exibições gratuitas distribuídas por vários pontos da cidade.
As sessões principais ocorrerão sempre às 19h, no Cine Teatro São João, que volta a abrir suas portas como sala de cinema e espaço de encontro entre realizadores e o público. O festival é organizado pela Vem Vento Produções em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, e conta com o apoio do Sesc Birigui.
Destaques da programação
3 de dezembro – Abertura no Cine Teatro São João
Exibição do clipe Sansara e mostra com filmes produzidos na região.
Convites gratuitos disponíveis pelo Sympla.
4 de dezembro – Oficina na Biblioteca Rubens do Amaral
A diretora Laís Bodanzky ministra a atividade “Cinema em Construção”.
5 de dezembro – Exibições regionais no Cine Teatro São João
Nova seleção de obras realizadas no interior paulista.
6 de dezembro – Oficinas e cinema ao ar livre
À tarde, ocorre a oficina “Distribuição no Cinema Independente”, com Fernando Prudêncio.
À noite, a Praça Paraíso recebe sessões abertas:
• 19h30 – Branca de Neve e os Sete Anões
• 21h – O Garoto, de Charlie Chaplin
7 de dezembro – Encerramento
Bate-papo aberto ao público na Biblioteca Rubens do Amaral, reunindo artistas e profissionais do audiovisual da região.
Com entrada franca em todas as atividades, o Festival de Cinema de Araçatuba reforça a valorização da produção regional e incentiva a participação da comunidade nas ações culturais voltadas ao audiovisual.
