Os trabalhadores do comércio de Araçatuba e de outras sete cidades da região terão reajuste salarial de 6%, válido de forma retroativa a 1º de setembro, data-base da categoria. O índice foi definido nesta quinta-feira (27) após a assinatura da nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) entre o Sincomerciários e o Sincomércio, representados por José Carlos dos Santos e Gener Silva.

Com o reajuste aplicado, os salários normativos passam a ser os seguintes:

R$ 1.609,00 para office boy e empacotador;

R$ 1.895,00 para faxineiro e copeiro;

R$ 2.145,00 para empregado em geral;

R$ 2.307,00 para operador de caixa;

R$ 2.519,00 como remuneração mínima dos comissionistas.

O acordo contempla trabalhadores do comércio varejista de rua, lojas do calçadão, shoppings e supermercados. As diferenças referentes aos meses de setembro e outubro, bem como reflexos em férias, diárias de domingos e feriados e o abono pelo Dia do Comerciário, serão quitadas com o salário de novembro, pago no quinto dia útil de dezembro, na forma de abono indenizatório.