Os trabalhadores do comércio de Araçatuba e de outras sete cidades da região terão reajuste salarial de 6%, válido de forma retroativa a 1º de setembro, data-base da categoria. O índice foi definido nesta quinta-feira (27) após a assinatura da nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) entre o Sincomerciários e o Sincomércio, representados por José Carlos dos Santos e Gener Silva.
Com o reajuste aplicado, os salários normativos passam a ser os seguintes:
- R$ 1.609,00 para office boy e empacotador;
- R$ 1.895,00 para faxineiro e copeiro;
- R$ 2.145,00 para empregado em geral;
- R$ 2.307,00 para operador de caixa;
- R$ 2.519,00 como remuneração mínima dos comissionistas.
O acordo contempla trabalhadores do comércio varejista de rua, lojas do calçadão, shoppings e supermercados. As diferenças referentes aos meses de setembro e outubro, bem como reflexos em férias, diárias de domingos e feriados e o abono pelo Dia do Comerciário, serão quitadas com o salário de novembro, pago no quinto dia útil de dezembro, na forma de abono indenizatório.
Empresas que anteciparam espontaneamente o reajuste deverão fazer a compensação na mesma folha de pagamento. Já os funcionários desligados após 1º de setembro têm direito a receber as diferenças no prazo de 30 dias contados da assinatura da CCT.
A convenção alcança comerciários de Araçatuba, Guaraçaí, Ilha Solteira, Itapura, Pereira Barreto, Santo Antônio do Aracanguá, Sud Mennucci e Suzanápolis. Além da correção salarial, o documento assegura direitos adicionais para trabalho em feriados e datas especiais, além de garantias sociais. O Sincomerciários reforça que a CCT possui força legal, e o descumprimento sujeita empresas a penalidades previstas.
