Com a chegada da Black Friday, nesta sexta-feira (28), o Procon de Araçatuba divulgou uma série de orientações para evitar que consumidores caiam na chamada “Black Fraude”, prática comum de falsos descontos e publicidade enganosa. Já a expectativa do comércio local também é positiva: segundo a Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (ACIA), as vendas podem crescer até 10% no período.
Como evitar a “Black Fraude”
O Procon de Araçatuba destaca que o principal caminho para uma compra segura é o planejamento, direito garantido pelo artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A recomendação é que o consumidor monitore os preços antes das promoções, desconfie de valores muito abaixo da média e registre todas as informações da oferta — prints, anúncios, comprovantes e condições.
“Essas provas garantem que o fornecedor cumpra o que divulgou, conforme determina o artigo 30 do CDC”, reforça o órgão.
Preço muito baixo pode ser golpe
Ofertas extremamente atraentes exigem atenção. O Procon orienta que o consumidor compare preços em diferentes lojas, cheque se o site possui CNPJ, endereço e canais de atendimento, e evite páginas que aceitam apenas PIX ou boleto sem nota fiscal, um dos sinais mais comuns de fraude.
A manipulação de preços, quando o valor sobe antes da promoção para simular desconto, também é prática proibida e pode ser denunciada.
Para confirmar se o desconto é real, o Procon recomenda histórico de preços, pesquisa em comparadores e análise de anúncios antigos. Caso o consumidor perceba maquiagem de preço ou informações contraditórias, trata-se de publicidade enganosa, proibida pelo artigo 37 do CDC.
Transparência e clareza são obrigatórias: “O direito à informação adequada está previsto no art. 6º, III do CDC”, lembra o órgão.
Trocas e garantias
Nas compras de eletrodomésticos e eletrônicos, categorias mais procuradas nesta época, o consumidor deve ficar atento às regras:
- Produtos com defeito: podem ser reparados, trocados, ter restituição ou abatimento proporcional, conforme art. 18 do CDC.
- Compras on-line: o comprador tem sete dias para desistir, sem necessidade de justificativa (art. 49).
- Compras presenciais: a troca depende da política da loja; promoções não anulam a garantia legal.
Cuidados com sites e compras on-line
O Procon orienta a conferir certificado de segurança (cadeado e “https”), pesquisar reclamações em órgãos oficiais e evitar links de promoções enviados por redes sociais ou mensagens. Dados pessoais e bancários não devem ser fornecidos em páginas suspeitas.
Mesmo no ambiente digital, o fornecedor deve cumprir todas as regras do CDC, incluindo atendimento adequado, conforme o Decreto 7.962/2013, que regulamenta o comércio eletrônico.
Canais oficiais para denúncia e consultas
Os consumidores podem buscar informações ou registrar reclamações nos seguintes canais:
- Procon Araçatuba — atendimento presencial e orientações. R. Conselheiro Oscár Rodrigues Alves, 295;
- Procon-SP / Ranking de Reclamações;
- Plataforma Consumidor.gov.br, onde empresas respondem diretamente aos clientes;
- Consulta de CNPJ e certidões básicas.
Comércio local otimista e com horário ampliado
A Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (ACIA) informou que a expectativa para esta Black Friday é positiva. “Esperamos um aumento de até 10% nas vendas”, afirma Nei Ferracioli, dirigente da entidade.
Para facilitar as compras, o comércio de Araçatuba terá horário estendido:
- Sexta-feira (28): das 9h às 22h
- Sábado (29): das 9h às 18h
A ACIA reforça que o movimento deve ser intenso e orienta que os consumidores antecipem as compras para evitar filas e congestionamentos.
