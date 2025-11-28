28 de novembro de 2025
DATA ESPECIAL

Black Friday movimenta Araçatuba; Procon alerta e ACIA prevê alta

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
Consumo consciente, cuidados com sites suspeitos e acompanhamento de preços estão entre as principais recomendações
Com a chegada da Black Friday, nesta sexta-feira (28), o Procon de Araçatuba divulgou uma série de orientações para evitar que consumidores caiam na chamada “Black Fraude”, prática comum de falsos descontos e publicidade enganosa. Já a expectativa do comércio local também é positiva: segundo a Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (ACIA), as vendas podem crescer até 10% no período.

Como evitar a “Black Fraude”

O Procon de Araçatuba destaca que o principal caminho para uma compra segura é o planejamento, direito garantido pelo artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A recomendação é que o consumidor monitore os preços antes das promoções, desconfie de valores muito abaixo da média e registre todas as informações da oferta — prints, anúncios, comprovantes e condições.

“Essas provas garantem que o fornecedor cumpra o que divulgou, conforme determina o artigo 30 do CDC”, reforça o órgão.

Preço muito baixo pode ser golpe

Ofertas extremamente atraentes exigem atenção. O Procon orienta que o consumidor compare preços em diferentes lojas, cheque se o site possui CNPJ, endereço e canais de atendimento, e evite páginas que aceitam apenas PIX ou boleto sem nota fiscal, um dos sinais mais comuns de fraude.

A manipulação de preços, quando o valor sobe antes da promoção para simular desconto, também é prática proibida e pode ser denunciada.

Para confirmar se o desconto é real, o Procon recomenda histórico de preços, pesquisa em comparadores e análise de anúncios antigos. Caso o consumidor perceba maquiagem de preço ou informações contraditórias, trata-se de publicidade enganosa, proibida pelo artigo 37 do CDC.

Transparência e clareza são obrigatórias: “O direito à informação adequada está previsto no art. 6º, III do CDC”, lembra o órgão.

Trocas e garantias

Nas compras de eletrodomésticos e eletrônicos, categorias mais procuradas nesta época, o consumidor deve ficar atento às regras:

  • Produtos com defeito: podem ser reparados, trocados, ter restituição ou abatimento proporcional, conforme art. 18 do CDC.
  • Compras on-line: o comprador tem sete dias para desistir, sem necessidade de justificativa (art. 49).
  • Compras presenciais: a troca depende da política da loja; promoções não anulam a garantia legal.

Cuidados com sites e compras on-line

O Procon orienta a conferir certificado de segurança (cadeado e “https”), pesquisar reclamações em órgãos oficiais e evitar links de promoções enviados por redes sociais ou mensagens. Dados pessoais e bancários não devem ser fornecidos em páginas suspeitas.

Mesmo no ambiente digital, o fornecedor deve cumprir todas as regras do CDC, incluindo atendimento adequado, conforme o Decreto 7.962/2013, que regulamenta o comércio eletrônico.

Canais oficiais para denúncia e consultas

Os consumidores podem buscar informações ou registrar reclamações nos seguintes canais:

  • Procon Araçatuba — atendimento presencial e orientações. R. Conselheiro Oscár Rodrigues Alves, 295;
  • Procon-SP / Ranking de Reclamações;
  • Plataforma Consumidor.gov.br, onde empresas respondem diretamente aos clientes;
  • Consulta de CNPJ e certidões básicas.

Comércio local otimista e com horário ampliado

A Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (ACIA) informou que a expectativa para esta Black Friday é positiva. “Esperamos um aumento de até 10% nas vendas”, afirma Nei Ferracioli, dirigente da entidade.

Para facilitar as compras, o comércio de Araçatuba terá horário estendido:

  • Sexta-feira (28): das 9h às 22h
  • Sábado (29): das 9h às 18h

A ACIA reforça que o movimento deve ser intenso e orienta que os consumidores antecipem as compras para evitar filas e congestionamentos.

