Com a chegada da Black Friday, nesta sexta-feira (28), o Procon de Araçatuba divulgou uma série de orientações para evitar que consumidores caiam na chamada “Black Fraude”, prática comum de falsos descontos e publicidade enganosa. Já a expectativa do comércio local também é positiva: segundo a Associação Comercial e Industrial de Araçatuba (ACIA), as vendas podem crescer até 10% no período.

Como evitar a “Black Fraude”

O Procon de Araçatuba destaca que o principal caminho para uma compra segura é o planejamento, direito garantido pelo artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A recomendação é que o consumidor monitore os preços antes das promoções, desconfie de valores muito abaixo da média e registre todas as informações da oferta — prints, anúncios, comprovantes e condições.

“Essas provas garantem que o fornecedor cumpra o que divulgou, conforme determina o artigo 30 do CDC”, reforça o órgão.

Preço muito baixo pode ser golpe