A Câmara Municipal de Araçatuba realizará no dia 3 de dezembro a votação do Projeto de Lei nº 184/2025, que estabelece o orçamento do município para 2026, estimado em R$ 1.168.413.699,18. A sessão ocorrerá excepcionalmente nesta data em razão do aniversário da cidade, que altera o calendário legislativo da semana.

O texto enviado pelo Executivo prevê a distribuição dos recursos para todas as áreas da administração direta e indireta, com destaque para Saúde e Educação, que concentram as maiores dotações. Apenas a Saúde terá previsão de mais de R$ 279 milhões, enquanto a Educação contará com aproximadamente R$ 294 milhões, reafirmando a prioridade dessas pastas dentro da execução orçamentária.

As receitas incluem impostos, taxas, repasses estaduais e federais, além de receitas patrimoniais e de capital. Já as despesas estão organizadas por funções de governo, órgãos e categorias econômicas, como determina a legislação orçamentária e as diretrizes do Plano Plurianual e da Lei de Responsabilidade Fiscal.