A Câmara Municipal de Araçatuba realizará no dia 3 de dezembro a votação do Projeto de Lei nº 184/2025, que estabelece o orçamento do município para 2026, estimado em R$ 1.168.413.699,18. A sessão ocorrerá excepcionalmente nesta data em razão do aniversário da cidade, que altera o calendário legislativo da semana.
O texto enviado pelo Executivo prevê a distribuição dos recursos para todas as áreas da administração direta e indireta, com destaque para Saúde e Educação, que concentram as maiores dotações. Apenas a Saúde terá previsão de mais de R$ 279 milhões, enquanto a Educação contará com aproximadamente R$ 294 milhões, reafirmando a prioridade dessas pastas dentro da execução orçamentária.
As receitas incluem impostos, taxas, repasses estaduais e federais, além de receitas patrimoniais e de capital. Já as despesas estão organizadas por funções de governo, órgãos e categorias econômicas, como determina a legislação orçamentária e as diretrizes do Plano Plurianual e da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Também entram em pauta as emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, que totalizam mais de R$ 14,7 milhões retirados da reserva de contingência. Cada parlamentar dispõe de até R$ 980 mil para destinar a entidades, serviços de saúde, infraestrutura, esporte, assistência social e outras áreas, sendo que 50% obrigatoriamente direcionados à saúde, seguindo a legislação municipal.
O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento confirma que o projeto atende às normas federais e municipais e está apto para ser deliberado em plenário, desde que aprovadas as adequações previstas em outras proposituras complementares já em tramitação.
A sessão será dividida apenas em Grande Expediente e Ordem do Dia, por se tratar de matéria exclusiva do orçamento, conforme o Regimento Interno.
PRINCIPAIS DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO 2026
(valores aproximados, conforme o projeto apresentado)
- Educação – R$ 294.075.000,00
- Saúde – R$ 279.287.034,00
- Urbanismo – R$ 161.448.000,00
- Administração – R$ 95.922.850,00
- Encargos Especiais – R$ 112.624.024,00
- Segurança Pública – R$ 28.329.000,00
- Assistência Social – R$ 37.891.700,00
- Obras e Serviços Públicos – R$ 101.886.000,00
- Planejamento Urbano e Habitação – R$ 41.482.000,00
- Mobilidade Urbana – R$ 18.080.000,00
- Cultura – R$ 13.481.000,00
- Esportes, Lazer e Recreação – R$ 11.326.000,00
- Meio Ambiente e Sustentabilidade – R$ 17.589.300,00
