28 de novembro de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
ORÇAMENTO

Câmara vota orçamento de R$ 1 bilhão para Araçatuba em 2026

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Câmara de Araçatuba
Projeto que define as receitas e despesas de 2026 será analisado em votação única no dia 3 de dezembro
Projeto que define as receitas e despesas de 2026 será analisado em votação única no dia 3 de dezembro

A Câmara Municipal de Araçatuba realizará no dia 3 de dezembro a votação do Projeto de Lei nº 184/2025, que estabelece o orçamento do município para 2026, estimado em R$ 1.168.413.699,18. A sessão ocorrerá excepcionalmente nesta data em razão do aniversário da cidade, que altera o calendário legislativo da semana.

O texto enviado pelo Executivo prevê a distribuição dos recursos para todas as áreas da administração direta e indireta, com destaque para Saúde e Educação, que concentram as maiores dotações. Apenas a Saúde terá previsão de mais de R$ 279 milhões, enquanto a Educação contará com aproximadamente R$ 294 milhões, reafirmando a prioridade dessas pastas dentro da execução orçamentária.

As receitas incluem impostos, taxas, repasses estaduais e federais, além de receitas patrimoniais e de capital. Já as despesas estão organizadas por funções de governo, órgãos e categorias econômicas, como determina a legislação orçamentária e as diretrizes do Plano Plurianual e da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Também entram em pauta as emendas impositivas apresentadas pelos vereadores, que totalizam mais de R$ 14,7 milhões retirados da reserva de contingência. Cada parlamentar dispõe de até R$ 980 mil para destinar a entidades, serviços de saúde, infraestrutura, esporte, assistência social e outras áreas, sendo que 50% obrigatoriamente direcionados à saúde, seguindo a legislação municipal.

O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento confirma que o projeto atende às normas federais e municipais e está apto para ser deliberado em plenário, desde que aprovadas as adequações previstas em outras proposituras complementares já em tramitação.

A sessão será dividida apenas em Grande Expediente e Ordem do Dia, por se tratar de matéria exclusiva do orçamento, conforme o Regimento Interno.

PRINCIPAIS DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO 2026

(valores aproximados, conforme o projeto apresentado)

  • Educação – R$ 294.075.000,00
  • Saúde – R$ 279.287.034,00
  • Urbanismo – R$ 161.448.000,00
  • Administração – R$ 95.922.850,00
  • Encargos Especiais – R$ 112.624.024,00
  • Segurança Pública – R$ 28.329.000,00
  • Assistência Social – R$ 37.891.700,00
  • Obras e Serviços Públicos – R$ 101.886.000,00
  • Planejamento Urbano e Habitação – R$ 41.482.000,00
  • Mobilidade Urbana – R$ 18.080.000,00
  • Cultura – R$ 13.481.000,00
  • Esportes, Lazer e Recreação – R$ 11.326.000,00
  • Meio Ambiente e Sustentabilidade – R$ 17.589.300,00

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários