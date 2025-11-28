O Tribunal do Júri absolveu, na tarde desta quinta-feira (27), os réus Willian Spósito Borvolan, conhecido como “Amendoim”, e Douglas Crespo de Carvalho Evaristo, o “Gugu”, que estavam sendo processados por uma tentativa de homicídio dupla ocorrida em julho de 2015.
O julgamento, conduzido pelo juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda, durou aproximadamente 8 horas e meia, com parte das testemunhas sendo ouvidas presencialmente.
Caso e acusação
Os réus sempre negaram envolvimento nos fatos. Uma das vítimas, a mulher que teria sido alvo dos disparos, faleceu anos depois por causas não relacionadas ao caso. A denúncia do Ministério Público apontava que, após um desentendimento amoroso entre a vítima e um amigo dos réus, o ex-companheiro da mulher teria ido à casa dela armado, ameaçando-a e agredindo sua sogra, mãe das vítimas. No dia seguinte, o ex-cunhado do agressor matou o homem a facadas.
De acordo com a acusação, Willian e Douglas teriam se vingado, indo até a casa da mulher armados. Ao perceber Willian com a arma, a vítima correu para dentro de sua casa e trancou a porta, enquanto os réus arremessaram pedras contra a residência. Em seguida, Willian teria entregado a arma a Douglas, que disparou ao menos quatro vezes contra o imóvel. Fábio, irmão da vítima, foi atingido por tiros, mas sobreviveu inicialmente, falecendo cerca de um ano depois devido a complicações. A mulher não foi ferida.
Pedido de absolvição
Apesar da acusação de tentativa de homicídio qualificada por motivo torpe, durante o julgamento, o próprio promotor, Adelmo Pinho, pediu a absolvição dos réus, postura acompanhada pela defesa. Os jurados acataram a tese e decidiram pela absolvição dos acusados.
Relembre o crime
O crime ocorreu na manhã de 23 de julho de 2015, na Rua Carmem Miranda, bairro Rosele, em Araçatuba. Após a morte de Michael, o ex-companheiro da mulher, os acusados se dirigiram até a casa das vítimas e, segundo relatos no processo, tentaram matar Cristiane e Fábio. Fábio foi atingido pelos disparos, mas sobreviveu por algum tempo, falecendo cerca de um ano depois devido a complicações.
A sessão desta quinta-feira teve como objetivo decidir se os réus seriam condenados ou absolvidos das acusações. O julgamento foi aberto ao público, que pôde acompanhar o andamento da decisão.
