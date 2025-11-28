O Tribunal do Júri absolveu, na tarde desta quinta-feira (27), os réus Willian Spósito Borvolan, conhecido como “Amendoim”, e Douglas Crespo de Carvalho Evaristo, o “Gugu”, que estavam sendo processados por uma tentativa de homicídio dupla ocorrida em julho de 2015.

O julgamento, conduzido pelo juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda, durou aproximadamente 8 horas e meia, com parte das testemunhas sendo ouvidas presencialmente.

Caso e acusação

Os réus sempre negaram envolvimento nos fatos. Uma das vítimas, a mulher que teria sido alvo dos disparos, faleceu anos depois por causas não relacionadas ao caso. A denúncia do Ministério Público apontava que, após um desentendimento amoroso entre a vítima e um amigo dos réus, o ex-companheiro da mulher teria ido à casa dela armado, ameaçando-a e agredindo sua sogra, mãe das vítimas. No dia seguinte, o ex-cunhado do agressor matou o homem a facadas.