A Polícia Militar apreendeu cerca de 22 quilos de maconha durante uma operação da Rocam, na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Fátima, em Birigui. A ação ocorreu após um casal fugir em alta velocidade ao notar a aproximação da equipe.

Durante patrulhamento pela Rua Padre Geraldo Goselin, os policiais avistaram um homem e uma mulher deixando um sobrado na Rua Americana. Ao perceberem a viatura, o homem acelerou uma motocicleta vermelha, enquanto a passageira carregava uma sacola. Na fuga, ela arremessou o objeto às margens da linha férrea. O material foi recolhido e identificado como um tijolo de maconha.

Por motivos de segurança viária, não foi possível prosseguir no acompanhamento, segundo os agentes, mas a equipe retornou à residência de onde o casal havia saído. No local, dois homens deixavam o imóvel e foram abordados. O condutor da motocicleta foi identificado como F.Z., que confessou manter drogas em seu quarto e relatou receber orientações por telefone sobre as entregas, dizendo agir a mando de terceiros.