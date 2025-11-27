A Polícia Militar apreendeu cerca de 22 quilos de maconha durante uma operação da Rocam, na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Fátima, em Birigui. A ação ocorreu após um casal fugir em alta velocidade ao notar a aproximação da equipe.
Durante patrulhamento pela Rua Padre Geraldo Goselin, os policiais avistaram um homem e uma mulher deixando um sobrado na Rua Americana. Ao perceberem a viatura, o homem acelerou uma motocicleta vermelha, enquanto a passageira carregava uma sacola. Na fuga, ela arremessou o objeto às margens da linha férrea. O material foi recolhido e identificado como um tijolo de maconha.
Por motivos de segurança viária, não foi possível prosseguir no acompanhamento, segundo os agentes, mas a equipe retornou à residência de onde o casal havia saído. No local, dois homens deixavam o imóvel e foram abordados. O condutor da motocicleta foi identificado como F.Z., que confessou manter drogas em seu quarto e relatou receber orientações por telefone sobre as entregas, dizendo agir a mando de terceiros.
O segundo indivíduo, L.E.B.Z., afirmou desconhecer o esquema e relatou que havia um cômodo na casa que permanecia sempre trancado por determinação do pai.
Com o flagrante de crime permanente, os policiais entraram no imóvel. No quarto utilizado por F.Z., havia uma bolsa de viagem com diversos tijolos de maconha, além de dois celulares sobre a cama. Somado ao tijolo dispensado na fuga, o total chegou a aproximadamente 22 kg.
F.Z. admitiu possuir antecedentes por latrocínio e tráfico. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia, onde teve a detenção ratificada pelo delegado de plantão. L.E.B.Z. foi ouvido como testemunha e liberado.
A droga, celulares, balanças de precisão, uma faca, plástico filme e dinheiro foram apreendidos.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.