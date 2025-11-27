A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu, por unanimidade, o padre Antônio de Souza Carvalho, que atuava em Penápolis.
A decisão, proferida em sessão realizada em 17 de novembro de 2025, anulou a sentença de primeira instância que havia condenado o sacerdote a 26 anos e oito meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra um ex-coroinha.
As acusações tratavam de supostos abusos ocorridos entre 2009 e 2014, período em que a vítima era menor de idade e participava das atividades da Paróquia Sagrada Família. Desde o início do processo, a defesa negou as imputações e afirmou que o padre nunca ficava sozinho com o jovem, estando sempre acompanhado de outras pessoas.
O relator acolheu integralmente a tese defensiva e classificou o conjunto de provas como “frágil e pouco esclarecedor”. Ressaltou que uma condenação criminal exige um “juízo próximo da certeza”, o que, segundo ele, não se verificou no caso. Considerando ainda que o réu é primário e possui bons antecedentes, o magistrado destacou a necessidade de prevalecer o benefício da dúvida.
Em nota, o advogado do religioso, Douglas Rodrigo Fernandes Sivieiro, reiterou que seu cliente sempre negou veementemente as acusações e afirmou que a decisão do colegiado confirma a insuficiência das provas apresentadas. Com o acórdão, o padre está oficialmente absolvido.
As igrejas de Penápolis pertencem à Diocese de Lins. Procuramos a Diocese para comentar o caso, mas, até o fechamento desta matéria, não houve retorno.
