A 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu, por unanimidade, o padre Antônio de Souza Carvalho, que atuava em Penápolis.

A decisão, proferida em sessão realizada em 17 de novembro de 2025, anulou a sentença de primeira instância que havia condenado o sacerdote a 26 anos e oito meses de prisão pelo crime de estupro de vulnerável contra um ex-coroinha.

As acusações tratavam de supostos abusos ocorridos entre 2009 e 2014, período em que a vítima era menor de idade e participava das atividades da Paróquia Sagrada Família. Desde o início do processo, a defesa negou as imputações e afirmou que o padre nunca ficava sozinho com o jovem, estando sempre acompanhado de outras pessoas.