Birigui dará um passo decisivo para o futuro de suas políticas culturais. No próximo sábado (29), das 13h às 17h, a Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur) e o Conselho Municipal de Cultura (ConseCult) promovem o Fórum Municipal de Cultura 2025, na Casa de Cultura Cristina Calixto. O encontro marca o início da construção coletiva do Plano Municipal de Cultura 2026-2035, documento que norteará as ações culturais da próxima década.
A proposta é ousada: unir artistas, produtores, gestores e cidadãos para definir os caminhos criativos do município, fortalecendo o ecossistema cultural e garantindo que a cultura seja tratada como direito, patrimônio e força transformadora para toda a população.
A Secultur destaca que o momento é estratégico para pensar grandes ideias, identificar necessidades e criar diretrizes capazes de ampliar o acesso, fomentar projetos e valorizar a diversidade cultural biriguiense.
“A participação social é o coração deste processo. Só construiremos um plano sólido com a presença ativa da comunidade”, reforça a organização.
Toda a população está convidada a participar, especialmente integrantes da classe artística e cultural. O Fórum conta com apoio da Comissão Nacional dos Comitês de Cultura, dentro do Programa Cultura Viva, e é realizado em parceria com o Ministério da Cultura (MinC) e o Instituto Federal do Rio de Janeiro.
Serviço
- Fórum de Cultura – Birigui/SP 2025
- Dia: 29 de novembro
- Horário: 13h às 17h
- Local: Casa de Cultura Cristina Calixto – Rua Siqueira Campos, 362, Centro
