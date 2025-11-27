Birigui dará um passo decisivo para o futuro de suas políticas culturais. No próximo sábado (29), das 13h às 17h, a Secretaria de Cultura e Turismo (Secultur) e o Conselho Municipal de Cultura (ConseCult) promovem o Fórum Municipal de Cultura 2025, na Casa de Cultura Cristina Calixto. O encontro marca o início da construção coletiva do Plano Municipal de Cultura 2026-2035, documento que norteará as ações culturais da próxima década.

A proposta é ousada: unir artistas, produtores, gestores e cidadãos para definir os caminhos criativos do município, fortalecendo o ecossistema cultural e garantindo que a cultura seja tratada como direito, patrimônio e força transformadora para toda a população.

A Secultur destaca que o momento é estratégico para pensar grandes ideias, identificar necessidades e criar diretrizes capazes de ampliar o acesso, fomentar projetos e valorizar a diversidade cultural biriguiense.